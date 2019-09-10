الزمالك: لم ننظر إلى سن شيكابالا حين قررنا إعادته

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف الفريق هذا الصيف لم يأت مجاملة للاعب أو تكريمه.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وصرح أمير عبر قناة (الحدث اليوم) "كل قرار اتخذته منذ تولي المسؤولية لم يكن بالعاطفة بل مدروسا وله أسباب وباحترافية شديدة. لقد تعاقدنا مع شيكابالا لأننا نحتاجه، فهو من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا في مركزه، ولم نلتفت لعامل السن. أفضل ثنائي في العالم حاليا تجاوز 33 عاما. كذلك في نهائي كأس مصر، كان الثلاثي طارق حامد وشيكابالا وعبد الله السعيد أفضل من في المباراة رغم بلوغه أكثر من 33 عاما".

وتألق شيكابالا منذ عودته إلى الزمالك وقدم أداء رائعا في نهائي كأس مصر يوم الأحد الذي فاز به الأول على بيراميدز بنتيجة 3-صفر في ملعب برج العرب.

وأضاف أمير "أشرف بن شرقي أيضا، لم ينضم إلينا من أجل الدلع أو جمع المال بل ليصنع اسما وتاريخا لنفسه بنادي الزمالك، وهو ما تحقق بعد 4 مباريات، هذه أمور مهمة للغاية تجعل مهمتنا أسهل إذا فكرنا في التعاقد مع نجم كبير في الموسم القادم من سوق الانتقالات. عندما يرى أي لاعب الفريق الذي يفاوضه يكسب البطولات وعلى منصات التتويج ستكون لديه رغبة في الانضمام إلينا، فالكل رأى بن شرقي، لقد انسجم سريعا مع الفريق وكأنه يلعب بصفوفه منذ سنة".

واستطرد "نسعى لتعويض ما فاتنا، الزمالك ناد كبير، وعندما ينافس على 5 بطولات فإن فوزه بلقبين أو ثلاثة وضع طبيعي، ولكن يبقى في النهاية عامل التوفيق. لا أحب المبالغة في التشاؤم عند الخسارة أو الإشادة عند الفوز ببطولة، لقد تنبأت بفوز الزمالك بأكثر من لقب، هذه البطولة الثالثة، وأمامنا السوبر المصري والإفريقي".

وأبرز الزمالك تعاقدات جيدة في سوق الانتقالات الأخيرة وانتدب بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وآخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري ومن المفترض أن يلعب ضد الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ويوم السبت يحل ضيفا على جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32.

وتعاقد الزمالك مع المدرب الصربي ميلوتن سرديويفيتش "ميتشو" والذي قاد الفريق في 4 مباريات حتى الآن وتوج بكأس مصر.

وأردف أمير مرتضى "اختيارنا لميتشو كان قرارا سليما، كان من الممكن التعاقد مع مدرب أكثر شهرة وسمعة وتحقيقا للبطولات، لكن شغف ميتشو ودراسته لكل التفاصيل وحبه للعمل في كيان كبير بحجم الزمالك، حفزنا على التعاقد معه".

وأتم نجل رئيس الزمالك تصريحاته "ميتشو يحاول إرساء مبدأ بأن يكون لكل لاعب دوره في الفريق، وليس تحميل المسؤولية على لاعب أو اثنين مثلما كان يحدث في الموسم الماضي تحت قيادة كريستيان جروس".











































































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