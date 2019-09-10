مران الأهلي - فايلر يركز على الجانب الخططي.. ويجتمع بعاشور

ركز ريني فايلر مدرب الأهلي على الجانب الخططي خلال مران الفريق يوم الثلاثاء بملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية قبل انطلاق المران.

وأوضح فايلر للاعبين بعض الأمور الفنية وشارك ديفيد سيزا المدرب العام في المران الخططي.

واجتمع فايلر بحسام عاشور قائد الأهلي ونقل إليه تعليمات ليوصلها بدوره إلى اللاعبين قبل السفر إلى غينيا الاستوائية صباح الأربعاء.

ويحل الأهلي ضيفا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم محمد الشناوي حارس الأهلي في مران الفريق بعد تعافيه من كدمة تعرض لها في الكتف منذ أيام، وواصل رامي ربيعة تنفيذ برنامج تأهيلي.

واكتفى عاشور بجلسة في الجيم على هامش المران.

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