رسميا - الرجاء المغربي يفسخ تعاقده مع مدافع الأهلي السابق

أعلن نادي الرجاء البيضاوي فسخ تعاقده مع ساليف كوليبالي المدافع المالي للفريق، ومدافع النادي الأهلي السابق.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه: "توصل نادي الرجاء واللاعب المالي ساليف كوليبالي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بينهما في اطار حبي بالتراضي".

وأضاف في البيان "نادي الرجاء يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي".

كانت تقارير مغربية قد أوضحت أن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشاكل داخل الجهاز الفني للفريق الرجاوي، إذ أن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحيله، فيما أبدى أعضاء طاقمه الفني اعتراضهم على مستوى اللاعب الذي يرونه ضعيفا للغاية.

ويقول تقرير موقع "le 360" إن علاقة كارتيرون مع كوليبالي أصبحت تشكل لغزا محيرا، كونه يصر على اصطحابه في كل فريق يقوده، بداية من مازيمبي الكونغولي، ثم الأهلي، وأخيرا في الرجاء.

ساليف كوليبالي انضم لنادي الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع شهر يوليو الماضي، لكنه لم يستمر معهم سوى قرابة الشهرين.

وكان صاحب الـ31 عاما قد قضى نصف موسم رفقة النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

ويعد كوليبالي أحد عناصر منتخب مالي، ويملك 26 مباراة دولية، سجل فيها هدفا واحدا.

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