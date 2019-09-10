رسميا - الرجاء المغربي يفسخ تعاقده مع مدافع الأهلي السابق

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 17:08

كتب : FilGoal

ساليف كوليبالي ينضم للرجاء

أعلن نادي الرجاء البيضاوي فسخ تعاقده مع ساليف كوليبالي المدافع المالي للفريق، ومدافع النادي الأهلي السابق.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه: "توصل نادي الرجاء واللاعب المالي ساليف كوليبالي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بينهما في اطار حبي بالتراضي".

وأضاف في البيان "نادي الرجاء يتمنى مسيرة موفقة للاعب ساليف كوليبالي في مستقبل مشواره الرياضي".

أخبار متعلقة

ماني: أعلم أن فيرمينو سيقلدني قريبا المقاولون العرب لـ في الجول: استعرنا معروف يوسف من الزمالك المحمدي يتحدث عن عوامل حافظت على استمراره في إنجلترا وأبرز محطاته الجونة يعلن إصابة إسلام رشدي بقطع في الرباط الصليبي

كانت تقارير مغربية قد أوضحت أن فسخ نادي الرجاء لعقد كوليبالي قد يخلق مشاكل داخل الجهاز الفني للفريق الرجاوي، إذ أن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق ومدرب الأهلي الأسبق، يتمسك باللاعب ولا يريد رحيله، فيما أبدى أعضاء طاقمه الفني اعتراضهم على مستوى اللاعب الذي يرونه ضعيفا للغاية.

ويقول تقرير موقع "le 360" إن علاقة كارتيرون مع كوليبالي أصبحت تشكل لغزا محيرا، كونه يصر على اصطحابه في كل فريق يقوده، بداية من مازيمبي الكونغولي، ثم الأهلي، وأخيرا في الرجاء.

ساليف كوليبالي انضم لنادي الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع شهر يوليو الماضي، لكنه لم يستمر معهم سوى قرابة الشهرين.

وكان صاحب الـ31 عاما قد قضى نصف موسم رفقة النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

ويعد كوليبالي أحد عناصر منتخب مالي، ويملك 26 مباراة دولية، سجل فيها هدفا واحدا.

طالع أيضا

علاء عبد العال مستاء من عدم ترشيحه لقيادة مصر

فايلر يجتمع بعاشور على هامش مران الأهلي

جائزة جديدة لصلاح في ليفربول

الزمالك: لم ننظر لسن شيكابالا حين استعدناه

حارس الزمالك السابق: لماذا لا يتعلم الشناوي الدرس؟

ميتشو: يجب فرض التزام صارم على اللاعب المصري

الرجاء ساليف كوليبالي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماذا فعل عرب آسيا في تصفيات كأس العالم.. تألق يمني وسقوط كويتي وقوة سورية 9 دقيقة |
بالفيديو - إنجلترا توقف مسيرة كوسوفو.. رونالدو ينفجر وفرنسا تضرب بالثلاثة 11 دقيقة | أوروبا
لجنة الانضباط تغرم شيكابالا بسبب "إثارته لجمهور الزمالك".. و100 ألف جنيه عقوبة على النادي 22 دقيقة | مصر
خبر في الجول - نجاح المفاوضات الأولية.. اتفاق مبدئي مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر 38 دقيقة | منتخب مصر
المقاصة ينتصر على أسوان.. ويحل ثالثا في دورة الجونة الودية ساعة | مصر
كوسوفو.. كل شيء كبير بدأ بحلم ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 4 فينجر: صلاح الرائع "المهووس" عليه الوصول لاتساق ميسي

قد ينال إعجابك