القاهرة تستضيف الاجتماع الأول بين فيفا وكاف لإعادة الهيكلة بحضور إنفانتينو

تستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمقر كاف في القاهرة بمصر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي كاف بيانا حول الاجتماع الأول من أجل إعادة الهيكلة المشتركة بين المؤسستين.

وأوضح كاف أن الاجتماع يأتي طبقا لخارطة الطريق لشراكة بين فيفا وكاف والتي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي بناء على طلب الاتحاد الإفريقي لدعم الاتحاد الدولي لتسريع عملية إعادة الهيكلة الجارية حاليا بالكاف.

وأشار البيان إلى تغطية خارطة الطريق المشتركة ثلاث مناطق رئيسية وهم الإدارة المالية والحوكمة الجيدة والإجراءات الداخلية.

ويتم تطبيق ذلك بالتعاون بين معاذ حاجي الأمين العام للاتحاد الإفريقي، وأمين عام الاتحاد الدولي والموفد العام إلى إفريقيا فاطمة سامورا بدعم من مجموعة من خبراء المختارين لخبرتهم في هذه المناطق الرئيسية.

وكشف البيان حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي.

📢الاجتماع الأول بين الفيفا والكاف لإعادة الهيكلة يجرى اليوم في القاهرة ⚽️🥁🏆 pic.twitter.com/oV0JQBjpQU — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 10, 2019

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