رسميا - فايلر مدربا للأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن تولي ريني فايلر مهمة تدريب الفريق خلفا لمارتين لاسارتي المدرب السابق.

المدرب السويسري صرح لـFilGoal.com في وقت سابق صباح يوم السبت أنه سيتواجد في المؤتمر الصحفي للرد على كل الأسئلة الخاصة بتوليه تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com كان قد علم في وقت سابق أن فايلر تواجد في إيطاليا خلال الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس، وهي ذاتها الفترة التي تواجد فيها وفد الأهلي في نفس الدولة للتفاوض مع مدربه القادم. (طالع التفاصيل)

وكان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا وأحد أبرز الفرق التي مثلها هي زيوريخ وأراو والأخير تحديدا سنذكره مرة أخرى واعتزل في عام 2001 ولم يخض سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده.

ولم يبدأ فايلر مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بل شق طريقه من الناحية الإدارة فتولى منصب المدير الرياضي لنادي سانت جالين السويسري في 2005 قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف ومنه إلى فريق الشباب تحت 16 عاما.

بداية فايلر التدريبية بدأت مع فريق أرارو عام 2011 حينما تسلمه في الدرجة الثانية وقاده للصعود للدوري السويسري واستمر حتى عام 2015 معه، قبل أن يرحل لتدريب نورنبرج في الدرجة الثانية بألمانيا، ووصل إلى ملحق التصفيات لكنه فشل في التأهل إلى الدوري الألماني بعد الخسارة أمام إينتراخت فرانكفورت.

وفي عام 2016 تولى المدرب السويسري تدريب أندرلخت وحصد لقب الدوري معه وقاده لربع نهائي الدوري الأوروبي قبل توديع البطولة أمام مانشستر يونايتد الذي توج بطلا لها، ولم يسر موسمه الثاني بشكل جيد ليرحل بعد الخسارة من بايرن ميونيخ في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتولى تدريب لوزيرن السويسري لفترة قصيرة خلال الموسم الماضي، كما أنه تقدم بسيرته الذاتية لتدريب الكاميرون من ضمن 77 مدربا فعلوا الأمر ذاته في شهر أبريل الماضي، قبل أن يتم اختيار كلارنس سيدورف.

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