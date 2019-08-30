ضربة قاسية.. يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالرباط الصليبي

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

كيليني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه جورجيو كيلليني بالرباط الصليبي في الركبة اليمنى.

إصابة المدافع الإيطالي البالغ 35 عاما جاءت أثناء التدريبات عشية مواجهة نابولي في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

السيدة العجوز أعلن عبر موقعه خضوع اللاعب لعملية جراحية من أجل بدء عملية التعافي من الإصابة ليغيب على الأقل 6 أشهر.

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بداية الموسم كانت مثالية لقائد دفاع يوفنتوس وإيطاليا، بعدما سجل هدف فوز البيانكونيري أمام بارما في الجولة الافتتاحية من الدوري.

إصابة كيلليني تعد الأول له إذا كان غيابه في المواسم الماضية بسبب إصابات عضلية أو في الساق لكن لم تصل للرباط الصليبي.

وباتت إصابة الدولي الإيطالي بمثابة فرصة ذهبية للهولندي الشاب ماتيس دي ليخت للمشاركة كأساسي في دفاع يوفنتوس بجوار ليوناردو بونوتشي.

دي ليخت انضم ليوفنتوس مقابل 75 مليون يورو لكنه غاب عن الظهور مكتفيا بالجلوس على دكة البدلاء أمام بارما.

كما قد يتمسك يوفنتوس ببقاء مدافعه التركي مريح ديميرال والإيطالي دانييلي روجاني بعد إصابته.

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