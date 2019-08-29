اتجه وفد الأهلي المكون من أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلى إيطاليا.

وعلم FilGoal.com وفد الأهلي تحرك بالفعل إلى إيطاليا كجزء من رحلته الأوروبية لاختيار خليفة مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لـ"تقليص عامل الوقت" بحسب وصف النادي، "لا سيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة".

الاسم الإيطالي الذي كشف FilGoal.com عن وجوده ضمن قائمة المرشحين الأولى هو ماسيمو كاريرا.

من هو كاريرا؟

تواجد كاريرا مدربا لفرق الشباب في يوفنتوس من 2009 وحتى 2012، ليلتحق بأنطونيو كونتي وأنجلو ألوسيو في قيادة السيدة العجوز كمدير تقني.

مع بداية الموسم الثاني ليوفنتوس تعرض كونتي للإيقاف بسبب فضحية "كالتشيو سكوميسي" التي طالته وأنجلو بسبب التلاعب في النتائج رفقة سيينا قبل عامين ليتم إيقافهم 4 أشهر.

كاريرا بات المدير الفني ليوفنتوس خلال 10 مباريات قاد فيها السيدة العجوز للفوز في 7 والتعادل في 3 ومحققا لقب السوبر الإيطالي بالفوز على نابولي بنتيجة 4-2.

خلال 3 سنوات مع كونتي فاز يوفنتوس بـ 3 ألقاب للدوري ولقبين للسوبر الإيطالي، ومن ثم التحق مع زميله السابق في يوفنتوس كلاعب ومدرب في تدريب المنتخب الإيطالي.

ليساهم رفقة كونتي في وصول الأتزوري إلى ربع نهائي يورو 2016 والتي سقط فيها بفخ الخسارة أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

ليفترق كونتي عن كاريرا لينتقل إلى مدرسة جديدة، في روسيا مع سبارتاك موسكو تحت قيادة ديميتري ألنيشيف.

موسم 2016-17 فشل سبارتاك في الوصول لدور المجموعات من الدوري الأوروبي ليتولى كاريرا المهمة بشكل مؤقت ومن ثم تعيينه مديرا فنيا لنهاية الموسم بعد تحقيق نتائج إيجابية.

حقق الفوز في 21 لقاء من أصل 30 ومحققا لقب الدوري الروسي لأول مرة منذ 16 عاما، وتم تجديد تعاقده حتى 2019 ليفوز بلقب السوبر الروسي.

في الموسم التالي وجد كاريرا صعوبات في مشواره مع العملاق الروسي ليرحل في أكتوبر بفضل تراجع النتائج بعدما ابتعد عن المنافسة محليا وودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات على يد محمد صلاح وليفربول.

ومنذ ذلك الحين لم يتول الإيطالي أي فريق فنيا وإن كان قريبا في الأشهر الماضية من تولي تدريب فريق بيرسبوليس الإيراني.

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