سان جيرمان يرد على برشلونة بخصوص نيمار: لا لا لا

أعلن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان موقف فريقه من بيع نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

وقال ليوناردو: "موقفنا واضح تماما في ملف نيمار".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها le10 الفرنسية عقب انتصار سان جيرمان على ميتز "فتحنا الباب أمام نيمار ولكن حتى الآن لم نصل إلى أي اتفاق بخصوص خروجه من الفريق".

وأضاف "لم نصل لاتفاق مع برشلونة بخصوص نيمار حتى تلك اللحظة".

وتابع "برشلونة عرضوا علينا أكثر من لاعب ولكننا لا نهتم بهذا العرض".

وأكمل حديثه قائلا: "شروطنا واضحة وحتى الآن لم تتحقق ولذلك لم يرحل حتى الآن".

وأشار "لا يوجد أي فريق يقدر على دفع قيمة نيمار، ولذلك وافقنا على إدراج لاعبين في الصفقة، ولكن لا اتفاق حتى اللحظة".

وأجاب ليوناردو على سؤال (هل هناك أي اجتماع آخر مقبل مع برشلونة؟) قائلا: "لم نُخطط لذلك".

3 أيام فقط وينتهي سوق الانتقالات في إسبانيا وفرنسا وينتهي معه ملف نيمار.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف عام 2017 إلى باريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده لفسخه مقابل 222 مليون يورو.

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2022.

وشارك نيمار في 28 مباراة مع سان جيرمان الموسم الماضي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ورفع نيمار لقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة وكأس الرابطة الفرنسية مرة وكأس السوبر مرة.

ولم يُغير نيمار من واقع وداع باريس سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

مع برشلونة، تألق نيمار وسجل 105 هدفا وصنع 76 خلال مشاركته في 186 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وحصد نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك 3 مرات وكأس السوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين.

فهل يعود نيمار من جديد لـ برشلونة؟ لننتظر ونرى.

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