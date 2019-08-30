سان جيرمان يرد على برشلونة بخصوص نيمار: لا لا لا

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

نيمار - برشلونة

أعلن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان موقف فريقه من بيع نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

وقال ليوناردو: "موقفنا واضح تماما في ملف نيمار".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها le10 الفرنسية عقب انتصار سان جيرمان على ميتز "فتحنا الباب أمام نيمار ولكن حتى الآن لم نصل إلى أي اتفاق بخصوص خروجه من الفريق".

أخبار متعلقة

مؤتمر فالفيردي: نيمار؟ اتطلع لانتهاء الميركاتو.. وميسي يغيب أمام أوساسونا بي إن سبورتس: برشلونة وسان جيرمان ينفيان إتمام صفقة نيمار سكاي: تمت.. نيمار يعود إلى برشلونة تقرير: إعارة ديمبيلي وبيع راكيتيتش قد يقنع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار

وأضاف "لم نصل لاتفاق مع برشلونة بخصوص نيمار حتى تلك اللحظة".

وتابع "برشلونة عرضوا علينا أكثر من لاعب ولكننا لا نهتم بهذا العرض".

وأكمل حديثه قائلا: "شروطنا واضحة وحتى الآن لم تتحقق ولذلك لم يرحل حتى الآن".

وأشار "لا يوجد أي فريق يقدر على دفع قيمة نيمار، ولذلك وافقنا على إدراج لاعبين في الصفقة، ولكن لا اتفاق حتى اللحظة".

وأجاب ليوناردو على سؤال (هل هناك أي اجتماع آخر مقبل مع برشلونة؟) قائلا: "لم نُخطط لذلك".

3 أيام فقط وينتهي سوق الانتقالات في إسبانيا وفرنسا وينتهي معه ملف نيمار.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف عام 2017 إلى باريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده لفسخه مقابل 222 مليون يورو.

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2022.

وشارك نيمار في 28 مباراة مع سان جيرمان الموسم الماضي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ورفع نيمار لقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة وكأس الرابطة الفرنسية مرة وكأس السوبر مرة.

ولم يُغير نيمار من واقع وداع باريس سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

مع برشلونة، تألق نيمار وسجل 105 هدفا وصنع 76 خلال مشاركته في 186 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وحصد نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك 3 مرات وكأس السوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين.

فهل يعود نيمار من جديد لـ برشلونة؟ لننتظر ونرى.

اقرأ أيضا:

بذلتم قصارى جهدكم فشكرا لكم.. شباب الطائرة يخسرون برونزية المونديال

عمار حمدي: عشت لحظات لا توصف بسبب الخطيب وعاشور

كرة يد – الزمالك يكتسح نيويورك سيتي ويلعب على خامس مونديال الأندية

مدرب الأهلي - ماسيمو كاريرا.. مساعد كونتي الذي يطبق أفكار جوارديولا

مدرب الأهلي - ديليو روسي.. بركان غضب داخل شخص خجول

بوكيتينو ينفجر ويرد غاضبا على رحيله بعد خسارة الدربي

في أوروبا باريس سان جيرمان نيمار برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بلباو يستغل مقبرته وينتصر في الدربي.. وتعادل قاتل لـ إشبيلية 3 ساعة | أوروبا
270 ميدالية.. مصر تحطم الأرقام القياسية لدورة الألعاب الإفريقية 3 ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 31-8-2019 والقنوات الناقلة.. سبت كروي ناااااااري 3 ساعة | أوروبا
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: مدرب أنجولا ضمن المرشحين بقوة لتدريب الدراويش 4 ساعة | مصر
قائمة الزمالك – استبعاد بامبو وحازم وظهور أوباما أمام الاتحاد السكندري 4 ساعة | مصر
سان جيرمان يرد على برشلونة بخصوص نيمار: لا لا لا 5 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك