قائمة الزمالك – استبعاد بامبو وحازم وظهور أوباما أمام الاتحاد السكندري

السبت، 31 أغسطس 2019 - 00:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - مصر للمقاصة

استقر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" على ضم 20 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب الإسماعيلية في نصف نهائي كأس مصر.

وقرر ميتشو استبعاد كريم بامبو وحازم إمام وإسلام جابر من قائمة فريقه أمام الاتحاد.

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وشهدت القائمة عودة يوسف أوباما ومحمد حسن للظهور في قائمة الزمالك من جديد، بعد غيابهما أمام مصر للمقاصة في ربع النهائي.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش".

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز "زيزو" – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – إمام عاشور.

الهجوم: عمر السعيد – مصطفى محمد.

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