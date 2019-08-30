رسميا – عمرو وردة إلى لاريسا اليوناني

أعلن نادي لاريسا اليوناني تعاقده رسميا مع عمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر وفريق باوك اليوناني.

وانضم عمرو وردة على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى لاريسا اليوناني، الذي ضم بين صفوفه باسم مرسي في وقت سابق.

وأصدر نادي باوك بيانا رسميا أعلن من خلاله تجديد عمرو وردة لعقده لمدة موسم مع الفريق، إلى جانب رحيله معارا حتى نهاية الموسم إلى لاريسا.

عقد عمرو وردة كان ينتهي في 2020 والآن جدد عقده لموسم جديد، لينتهي في صيف 2021.

تجربة وردة مع لاريسا اليوناني ستكون تجربته الشخصية الرابعة في اليونان.

صاحب الـ 25 عاما لعب في صفوف بانيتوليكوس وباوك و أتروميتوس، والآن سيرتدي قميص لاريسا.

الدوري اليوناني لموسم 2019-20 انطلق وتعادل فريق لاريسا بهدف لكل فريق أمام أتروميتوس، بينما انتصر باوك على بانياتوليكوس بهدفين مقابل هدف.

وشارك عمرو وردة في 36 مباراة الموسم الماضي بقميص باوك ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

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