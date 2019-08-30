ثنائية قياسية لـ أنتوي.. بيراميدز يتخطى الحدود ويتأهل للمربع الذهبي في كأس مصر

تألق الغاني جون أنتوي وسجل ثنائية قادت فريقه للوصول إلى المربع الذهبي من كأس مصر.

بيراميدز فاز على حرس الحدود بثنائية نظيفة في ربع نهائي الكأس باللقاء المقام على ملعب بتروسبورت.

بيراميدز وصل إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، لكن المرة الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي موسم 2017-2018، قبل الوداع بركلات الترجيح أمام سموحة.

الشوط الأول شهد سيطرة على الكرة من جانب رجال المدرب سيباستيان ديسابر فيما اكتفى رجال الحرس تحت قيادة طارق العشري بالتراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأولى الفرص جاءت مع الدقيقة 36 على عكس المتوقع من تسديدة من أنطوني لوكاسا لاعب الحرس لكن الحارس أحمد الشناوي أبعدها بصعوبة بأطراف أصابعه إلى ركنية.

انتهى الشوط بنتيجة التعادل السلبي قبل أن تأتي كل الإثارة مع الشوط الثاني والتي لم تحتج سوى إلى عدة ثوان.

أنتوي انطلق مع بداية الشوط الثاني وسدد كرة قوية للغاية ولكن الحارس أحمد السعدني تمكن من التصدي لها.

لم تمر سوى دقيقتين فقط قبل أن يهز الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري شباك حرس الحدود.

إسلام عيسى تعرض لعرقلة من جانب جاتوش بانوم داخل منطقة الجزاء ليطلق الحكم محمد الحنفي صافرته لركلة انبرى لها أنتوي مودعا إياها الشباك.

ومع الدقيقة 69 ومن هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز، أضاف مهاجم الأهلي السابق ثاني أهداف من تسديدة قوية على يسار الحارس السعدني، معلنا فوز فريقه باللقاء.

أنتوي حقق رقما فريدا بتسجيله في مسابقة الكأس رفقة الإسماعيلي (3 أهداف) والأهلي (4 أهداف) ومصر للمقاصة (3 أهداف)، ليصبح بيراميدز رابع فريق يسجل بقميصه في المسابقة الأقدم بتاريخ مصر.

حرس الحدود لم يستسلم وحاول تقليص الفارق عن طريق لوساكا لكن تسديدته اليسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74 أبعدها الشناوي بقدميه.

بيراميدز يستعد لمواجهة بتروجت في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت.

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