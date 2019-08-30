عودة معلول والنقاز وظهور ساسي في قائمة تونس للتوقف الدولي

استقر منذر الكبيَر المدير الفني لمنتخب تونس على ضم 27 لاعبا في قائمة منتخب بلاده في التوقف الدولي المقبل.

منتخب تونس يستعد لمواجهة موريتانيا وديا في السادس من شهر سبتمبر المقبل، قبل مواجهة كوت ديفوار في العاشر من نفس الشهر.

وشهدت قائمة تونس عودة علي معلول ظهير أيسر الأهلي وحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك للظهور من جديد مع النسور بعدما غيابهما خلال الفترة الأخيرة.

معلول غاب عن قائمة بلاده التي شاركت في أمم إفريقيا 2019 في مصر، بينما غاب النقاز عن صفوف منتخب تونس منذ شهر مارس الماضي.

وتواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بشكل طبيعي في قائمة تونس للتوقف الدولي المقبل.

ولعب ساسي صاحب الـ 27 عاما 54 مباراة دولية مع المنتخب كان آخرهم في أمم إفريقيا الأخيرة في مصر.

وسجل ساسي بقميص تونس 5 أهداف وصنع مرة.

معلول صاحب الـ 27 عاما مثل تونس في 56 مباراة وصنع 9 أهداف، بينما ظهر النقاز صاحب الـ 26 عاما في 22 مباراة مع المنتخب ونجح في صناعة 4 أهداف.

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