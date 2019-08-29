يرى سمير محمود عثمان الرئيس السابق للجنة الحكام في اتحاد الكرة أن وقته سيأتي مع "من يفهمون كرة القدم".

عثمان رحل عن رئاسة اللجنة بعد فترة وجيزة من قرار المدير التنفيذي السابق للاتحاد ثروت سويلم بتعيينه، حيث قرر عمرو الجنايني مدير اللجنة التي تدير الاتحاد تعيين جمال الغندور لرئاسة اللجنة.

وقال عثمان لـFilGoal.com: "أعلم أن وقتي سيأتي، مع أناس يفهمون في كرة القدم والرياضة".

وشدد "ما حدث يخالف تعليمات رئيس الجمهورية الذي وجه بالاعتماد على الشباب في المراكز القيادية".

وأردف "وضعت خطة لتطوير التحكيم، خاصة الحكام الصغار وحكام الدرجة الثانية، ووجدت الجنايني يتصل بي وتخيلت إنه يريد النقاش معي في خطة تطوير الحكام ولكنه أراد إقناعي بتولي منصب نائب رئيس اللجنة".

وأكمل "رفضت ذلك، كيف أصبح رقم 2 بعد أن كنت رقم 1".

وأتم عثمان "رفضت منصب نائب رئيس اللجنة، الجنايني خالف كلامه معي بإبلاغ الغندور بالنبأ قبل موعد حدده معي. أعلم أن وقتي سيأتي ولكن ليس الآن، مع أناس يفهمون كرة القدم".

الغندور يبلغ من العمر 62 عاما وله تاريخ طويل مع التحكيم الدولي حيث قاد 6 مباريات في كؤوس العالم.

كما كان حكما في كأس القارات 2001، وقاد نهائي كأس أمم إفريقيا 2002.

وكان الغندور رئيسا لنفس اللجنة في 2016.

ويتولى سمير عثمان رئاسة اللجنة حاليا بقرار من ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد بعد رحيل عصام عبد الفتاح العضو السابق للاتحاد.

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