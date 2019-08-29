تذكروا هذا اليوم التاريخي.. فان دايك أفضل لاعب في أوروبا

توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-19.

الصخرة الهولندية الذي تواجد في المركز الثالث في جائزة الأفضل الموسم الماضي خلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، رفض الهزيمة أمامهما هذه المرة، ليتفوق عليهما ويكتب التاريخ لبلاده.

وأصبح فان دايك هو أول لاعب هولندي في التاريخ يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأول مدافع يرفع الجائزة.

إنجاز تاريخي لـ فان دايك جعله يكسر هيمنة برشلونة وريال مدريد التي استمرت على الجائزة منذ موسم 2012-13.

في موسم 2012-13 توج الفرنسي فرانك ربييري بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ومن بعدها لم تخرج الجائزة من الثنائي برشلونة وريال مدريد.

2013-14 كريستيانو رونالدو، ريال مدريد. 2014-15 ليونيل ميسي، برشلونة. 2015-16 كريستيانو رونالدو، ريال مدريد. 2016-17 رونالدو، ريال مدريد. 2017-18 لوكا مورديتش، ريال مدريد.

ولكن الصخرة الهولندية وقفت أمام ميسي ورونالدو، لتبقى صامدة وتكتب التاريخ.

فان دايك أفضل لاعب في أوروبا.

وقال فان دايك عقب تتويجه بالجائزة: "أشكر كل زملائي في ليفربول والجهاز الفني. دونهم لما حققت أي شيء".

وأضاف "فخور وسعيد للغاية بوصولي هنا. فخور برفعي جائزة الأفضل في أوروبا".

وعن مصدر إلهامه، كشف صاحب الـ 28 عاما "حين كنت شابها كنت أُحب رونالدينيو للغاية، وكان أسطورة بالنسبة لي ويُمتعني بشدة".

وشارك فان دايك في كل مباريات ليفربول في دوري أبطال الموسم الماضي، باستثناء مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ 16 بسبب الإيقاف.

خلال 12 مباراة في دوري الأبطال نجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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