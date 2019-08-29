4 أماكن كانت شاغرة في قائمة الأهلي للموسم المحلي الجديد، ولكن الآن استقر المارد الأحمر على كل الأسماء.

وعلم FilGoal.com باستقرار الأهلي على قيد الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وأحمد حمدي، في قائمته المحلية للموسم الجديد.

وقرر الأهلي تأجيل قيد كريم نيدفيد حتى يناير المقبل وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والتعافي من إصابته.

مؤمن زكريا لن يُقيد هو الآخر، ويحتاج لفترة علاج سيبدأها في ألمانيا لمدة قد تصل لـ 3 أشهر.

وبذلك تكون قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد.

الوسط: محمد محمود – أحمد حمدي – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي – أحمد الشيخ.

الهجوم: جونيور أجايي – جيرالدو – صلاح محسن – وليد أزارو – مروان محسن.

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