خاص في الجول يكشف – لماذا فشلت مفاوضات الأهلي مع شميدت

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 21:58

كتب : أحمد الخولي

روجر شميدت

وقف سببان حائلا بين الأهلي وروجر شميدت، حسبما علم FilGoal.com.

إدارة الأهلي كانت قد وضعت المدرب الألماني روجر شميدت كمرشح قوي لخلافة مارتين لاسارتي، إلا أن الألماني طلب مقابلا ماديا تجاوز السقف المالي الذي وضعه الأهلي، وهو 2 مليون يورو.

وسيط المفاوضات حسبما علم FilGoal.com أخبر الأهلي أن أولوية شميدت هي العمل في أوروبا، وإنه مستعد لتقليص راتبه من 8 مليون يورو إلى 6 مليون يورو، ولكن تظل إفريقيا والمنطقة العربية كخيار ثان له.

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أما النقطة الثانية والأساسية في سببي رفض شميدت، هو رغبته في بداية العمل مع الأهلي منذ يناير المقبل، لذا تم صرف النظر عن إنهاء التفاوض.

وسبق لشميدت الفوز بالدوري النمساوي والكأس هناك مع سالزبرج حيث درب من 2012 إلى 2014.

آخر محطة لروجر شميدت كانت في الصين رفقة بكين جوان حيث توج بلقب الكأس، ويبقى دون عمل يوليو الماضي.

ورحل مارتين لاسارتي عن تدريب الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز 1-0 في دور الـ16 لكأس مصر، بعد أسابيع من فوزه بالدوري.

ولكن لاسارتي كان قد ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

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مدرب الأهلي روجر شميدت

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