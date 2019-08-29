قال الإيطالي ماسيمو كاريرا إن وكيله على تواصل مع الأهلي، الذي سافر وفده إلى إيطاليا اليوم الخميس حسبما علم FilGoal.com.

وتحدث كاريرا قائلا: "أظن أن وكيلي على تواصل مع الأهلي في الوقت الحالي".

وأضاف "أظن أن المفاوضات فٌتحت من جديد بين وكيلي، وبين الأهلي".

وهنا سأل FilGoal.com كاريرا، هل يبدو تدريب الأهلي وظيفة محببة بالنسبة له؟

ورد الإيطالي: "من الممكن أن أقبل عرض الأهلي، ولكنني أفضل أن أستمع إليهم بنفسي قبل الحسم".

وأتم "قد أجتمع مع الأهلي، إذا قال وكيلي إن الأمور كلها تم الاتفاق عليها".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وعلم FilGoal.com وفد الأهلي تحرك بالفعل إلى إيطاليا كجزء من رحلته الأوروبية لاختيار خليفة مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

الاسم الإيطالي الذي كشف FilGoal.com عن وجوده ضمن قائمة المرشحين الأولى هو ماسيمو كاريرا.

من هو كاريرا؟

تواجد كاريرا مدربا لفرق الشباب في يوفنتوس من 2009 وحتى 2012، ليلتحق بأنطونيو كونتي وأنجلو ألوسيو في قيادة السيدة العجوز كمدير تقني.

مع بداية الموسم الثاني ليوفنتوس تعرض كونتي للإيقاف بسبب فضحية "كالتشيو سكوميسي" التي طالته وأنجلو بسبب التلاعب في النتائج رفقة سيينا قبل عامين ليتم إيقافهم 4 أشهر.

كاريرا بات المدير الفني ليوفنتوس خلال 10 مباريات قاد فيها السيدة العجوز للفوز في 7 والتعادل في 3 ومحققا لقب السوبر الإيطالي بالفوز على نابولي بنتيجة 4-2.

خلال 3 سنوات مع كونتي فاز يوفنتوس بـ 3 ألقاب للدوري ولقبين للسوبر الإيطالي، ومن ثم التحق مع زميله السابق في يوفنتوس كلاعب ومدرب في تدريب المنتخب الإيطالي.

ليساهم رفقة كونتي في وصول الأتزوري إلى ربع نهائي يورو 2016 والتي سقط فيها بفخ الخسارة أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

ليفترق كونتي عن كاريرا لينتقل إلى مدرسة جديدة، في روسيا مع سبارتاك موسكو تحت قيادة ديميتري ألنيشيف.

موسم 2016-17 فشل سبارتاك في الوصول لدور المجموعات من الدوري الأوروبي ليتولى كاريرا المهمة بشكل مؤقت ومن ثم تعيينه مديرا فنيا لنهاية الموسم بعد تحقيق نتائج إيجابية.

حقق الفوز في 21 لقاء من أصل 30 ومحققا لقب الدوري الروسي لأول مرة منذ 16 عاما، وتم تجديد تعاقده حتى 2019 ليفوز بلقب السوبر الروسي.

في الموسم التالي وجد كاريرا صعوبات في مشواره مع العملاق الروسي ليرحل في أكتوبر بفضل تراجع النتائج بعدما ابتعد عن المنافسة محليا وودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات على يد محمد صلاح وليفربول.

ومنذ ذلك الحين لم يتول الإيطالي أي فريق فنيا وإن كان قريبا في الأشهر الماضية من تولي تدريب فريق بيرسبوليس الإيراني.

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