إيهاب جلال يتحدث عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

إيهاب جلال يقود مران المصري

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر، مشيرا إلى "لا يوجد أي شيء من ذلك حتى الآن".

وقال إيهاب جلال: "كل تركيزي في الفترة الحالية مع المصري لتقديم موسم أفضل من الموسم الماضي".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "بكل تأكيد تدريب منتخب مصر يعد شرفا لأي مدرب ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء".

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وواصل "مجرد أخبار وأحاديث تُقال منذ عدة أشهر، وقيل خلالها العديد من الأسماء وليس إيهاب جلال فقط".

وعن أيهما أفضل حاليا للمنتخب، المدرب المصري أم الأجنبي؟ يُجيب إيهاب جلال "توجد مجموعة مميزة من المدربين المصريين يقدرون على تحمل المسؤولية، ويوجد أيضا بعض من المدربين الأجانب يقدرون على ذلك".

وأردف "ولكني أعتقد إن الفترة المقبلة ستكون للمدرب المصري وليس الأجنبي مع المنتخب، أيا كان الاسم الذي سيتم اختياره في النهاية".

اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تأجيل اختيار مدرب المنتخب الجديد لحين تنظيم الأمور الخاصة بمسابقة الدوري للموسم الجديد أولا. (طالع التفاصيل)

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