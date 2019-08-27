اتحاد الكرة: تنظيم الأمور الخاصة بالدوري أولوية عن اختيار مدرب المنتخب الجديد

أكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أن ملف مناقشة الأمور الخاصة بتنظيم مسابقة الدوري الممتاز سيكون له الأولوية عن اختيار مدرب المنتخب الجديد.

اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تجتمع يوم الأربعاء من أجل مناقشة طرق تنظيم الدوري في موسمه الجديد، واختيار المدرب الجديد للفراعنة يبدو أنه ليس أولوية.

وقال إسماعيل في مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "ملفات كثيرة أمام مجلس إدارة الاتحاد حاليا وجميعها مهم، هناك تنظيم مسابقة الدوري وتحديد موعده، وهو الشيء الأهم في الوقت الحالي".

وأضاف "لا استطيع أن أقول توقيتا معينا لاختيار المدرب الجديد لأن ذلك يترتب على ضوء المناقشات بين أعضاء الاتحاد".

عن قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء الهبوط، أوضح "لابد من تسلم قرار رسمي بكل حيثياته لمعرفة كيف سيتم التعامل معه".

وأشار إلى الأمور التي سيناقشها اجتماع الأربعاء "سيناقش تنظيم جدول الدوري والاستقرار على المواعيد وهو مرتبط بأشياء كثيرة كمشاركات المنتخبات والأندية المصرية في إفريقيا و تحديد الملاعب، ولابد من دراسته بالشكل الأمثل".

وعن تغيير موعد مباراة السوبر المحدد له 18 سبتمبر بين الأهلي والزمالك "من المؤكد تغيير الموعد بسبب ارتباط الأهلي والزمالك بالمشاركات الإفريقية".

وبشأن أسماء رؤوساء اللجان "وليد العطار قائم بأعمال المدير التنفيذي وسيستمر في منصبه، أما اللجان الأخرى فقد تم الإعلان عنها بصيغة تسيير الأعمال إلى أن يقرها التفكير القائم أو استقدام أسماء جديدة".

وأتم "الأولوية في الاجتماع للأمور الخاصة بالدوري وإذا أُتيح الوقت سيتم التطرق لمسائل أخرى خاصة بأمور داخلية داخل الاتحاد وهيكله الوظيفي وملف مدرب المنتخب ووضع المنتخب الأوليمبي".

وكان بيان صادر من الجبلاية يوم الثلاثاء قد طرح احتمالية تأجيل اختيار مدرب المنتخب لتاريخ ما بعد غد الأربعاء، الموعد الذي أعلن عنه اتحاد الكرة للكشف عن المدرب.

وفي وقت سابق قال أسامة إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد: "هناك مفاضلة جارية بين 6 أو 7 أسماء كما صرح عمرو الجنايني".

ومن المنتظر أن يكون المدرب المقبل مصريا حسبما أعلن اتحاد الكرة من قبل.

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