سكاي إيطاليا: موناكو يعرض 65 مليون يورو لضم إيكاردي.. ومحاولات لإقناع اللاعب

قدم نادي موناكو الفرنسي عرضا وصل إلى 65 مليون يورو من أجل التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الإيطالي.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان موناكو

النيراتزوري كشف عن خططه في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي والتي لا تضمن استمرار المهاجم الأرجنتيني مع الفريق.

وشبكة سكاي إيطاليا ذكرت أن موناكو قدم عرضه الكبير سعيا لتعويض رادميل فالكاو الذي اقترب من الانتقال إلى جالاتاسراي التركي.

لكن إيكاردي مازال مصمما على رفض الرحيل، وزوجته ووكيلته واندا نارا تواصلت مع بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر اليوم، بحسب الشبكة، سعيا لإقناع اللاعب بالرحيل.

إنتر موافق بالطبع على عرض فريق الإمارة الفرنسية لكنه بانتظار رد ماورو الذي يغلق الأبواب حتى اللحظة، وهو ما دفع إدارة الأفاعي للتفكير في خطة بديلة بحسب الصحفي جيانلوكا دي مارزيو.

مسؤولو النادي يحاولون إقناع إيكاردي بالتجديد لموسم إضافي مع خروجه على سبيل الإعارة خوفا من رحيله بشكل مجاني على أن يتضمن العقد أحد البنود التي تمنع انضمامه ليوفنتوس.

ماذا حدث؟

إيكاردي تدرب مع إنتر وحصل على القميص رقم 7 بعد سحب شارة القيادة والقميص رقم 9 منه لصالح الحارس سمير هاندانوفيتش وروميلو لوكاكو على الترتيب.

لكن واندا نارا صرحت قبل مباراة إنتر الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام ليتشي بأن النادي ليس لديه أي خيار سوى بقاء مهاجمه.

ماروتا رد على تصريحات زوجة إيكاردي قائلا لـ "DAZN": "لقد استقبلنا تصريحات واندا نارا وشعرنا بالإزعاج بسبب الأسلوب والتوقيت".

وتابع "استطيع أن أقول أنه لا يوجد شخص أخبر إيكاردي بالبقاء في النادي وبالأخص الرئيس ستيفان زيهانج".

وأتم "الإستراتيجية التي اتخذها إنتر دقيقة، وقد أبلغناها بوضوح في الإطار الزمني المناسب. سنواصل حتى النهاية ولا يمكن لأحد في إنتر تغيير هذا النهج المشترك الذي يشاركه الجميع".

إنتر افتتح موسمه بانتصار ساحق على ليتشي في أول جولات الدوري الإيطالي برباعية دون رد.

الصراع كان على أشده والبداية كانت عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق السابق وماورو إيكاردي بعد تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت: "إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي وقتها.

قبل أن تتطور الأزمة بين الطرفين ويصر إنتر على بيع اللاعب مع قدوم المدرب الجديد أنطونيو كونتي الذي وافق على ألا يكون اللاعب ضمن حساباته.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

قائد الفريق السابق البالغ 26 عاما سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات.

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