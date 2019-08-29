تعرف على ترتيب مباريات ليفربول في دوري الأبطال.. بداية نارية لـ صلاح

بداية نارية منتظرة لمحترفنا المصري محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، من أجل الحفاظ على اللقب.

وأقيمت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس في موناكو، لتسفر عن مجموعات متوازنة وأخرى نارية. (طالع التفاصيل)

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في الـ 17 و الـ 18 من شهر سبتمبر المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. (تعرف على مباريات الجولة الأولى)

مشوار ليفربول يبدأ خارج الديار في إيطاليا أمام نابولي، وينتهي خارج الديار في النمسا أمام سالزبوج.

وفيما يلي جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا:

الجولة الأولى – الثلاثاء – 17/9/2019 – نابولي – خارج الديار.

الجولة الثانية – الأربعاء – 2/10/2019 – سالزبورج – أنفيلد.

الجولة الثالثة – الأربعاء – 23/10/2019 – جينك – خارج الديار.

الجولة الرابعة – الثلاثاء – 5/11/2019 – جينك – أنفيلد.

الجولة الخامسة – الأربعاء – 27/11/2019 – نابولي – أنفيلد.

الجولة السادسة – الثلاثاء – 10/12/2019 – سالزبورج – خارج الديار.

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