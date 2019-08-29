قرعة دوري الأبطال - مجموعة نارية لـ برشلونة.. وصدام قوي بين باريس وريال مدريد

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 17:59

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

شهدت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 مجموعة نارية لبرشلونة، فيما اصطدم ريال مدريد بباريس سان جيرمان.

أما حامل اللقب ليفربول فقد تواجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي، بينما حل الوصيف توتنام إلى جوار بايرن ميونيخ في المجموعة الثانية.

وتعد المجموعة السادسة هي المجموعة الأكثر قوة في البطولة إذ تضم الثلاثي برشلونة وبوروسيا دورتموند وإنتر معا.

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إمارة موناكو استضافت حفل جوائز الأفضل في مسابقات الاتحاد الأوروبي "يويفا". ليس ذلك فقط، بل وقرعة دور المجموعات في دوري الأبطال أيضا.

قرعة وصفها يورجن كلوب مدرب ليفربول بأنها الأصعب منذ سنوات إذ تضم كل المستويات فرق على مستوى عال من التنافسية والإنجازات؟، بحسب تعبيره.

وجاءت القرعة الكاملة لمجموعات دوري أبطال أوروبا كالآتي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - جالاتاسراي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنام - أولمبياكوس - ريد ستار.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتلانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتليتكو مدريد - باير ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينك.

المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر - سلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل.

وتبدأ مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال يوم 17 و18 سبتمبر المقبل.

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