جولة أولى نارية لا تُصدق في مجموعات دوري الأبطال.. 5 مباريات منتظرة

مباريات نارية في انتظارنا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20.

وأقيمت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس في موناكو، لتسفر عن مجموعات متوازنة وأخرى نارية. (طالع التفاصيل)

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في الـ 17 و الـ 18 من شهر سبتمبر المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة نابولي أمام ليفربول في إيطاليا، إلى جانب سفر برشلونة إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند.

نفس الجولة ستجعلنا نشاهد قمة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، إلى جانب مواجهة أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس.

وفيما يلي كل مباريات الجولة الأولى في مجموعات دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء – 17 سبتمبر 2019

** نابولي ضد ليفربول - (المجموعة الخامسة) - التاسعة مساءً

** سالزبوج ضد جينك. (المجموعة الخامسة)

** بوروسيا دورتموند ضد برشلونة - (المجموعة السادسة) - التاسعة مساءً

** إنتر ضد سلافيا براج. (المجموعة السادسة)

** ليون ضد زينيت. (المجموعة السابعة)

** بنفيكا ضد ليبزيج. (المجموعة السابعة)

** تشيلسي ضد فالنسيا - (المجموعة الثامنة) - التاسعة مساءً

** أياكس ضد ليل. (المجموعة الثامنة)

الأربعاء – 18 سبتمبر 2019

** باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد - (المجموعة الأولى) - التاسعة مساءً

** كلوب بروج ضد جالاتاسراي. (المجموعة الأولى)

** أوليمبياكوس ضد توتنام. (المجموعة الثانية)

** بايرن ميونيخ ضد ريد ستار. (المجموعة الثانية)

** شاختار دونيتسك ضد مانشستر سيتي. (المجموعة الثالثة)

** دينامو زغرب ضد أتلانتا. (المجموعة الثالثة)

** أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس - (المجموعة الرابعة) - التاسعة مساءً

** باير ليفركوزن ضد لوكوموتيف موسكو. (المجموعة الرابعة).

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