رئيس الزمالك يهاجم الغندور: يبدو أن الأهلي "دبح القطة" للجنايني.. لا حكام مصريين لنا

هاجم رئيس الزمالك اختيار جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام، مشددا أن ناديه لن يلعب بحكام مصريين في وجوده رئيسا للجنة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور: "هذا يوم أسود في تاريخ التحكيم، من قبل قدمت ٤ بلاغات ضد جمال الغندور، هذه بداية سيئة يا جنايني! الغندور سبني في رسائل على هاتفي، أنا مع الجمعية العمومية ضدك".

وأضاف "انسوا الزمالك في وجود جمال الغندور، يبدو أن الأهلي (دبح القطة) مبكرا لعمرو الجنايني".

وشدد "لن يقود حكم مصري مباراة للزمالك في وجود الغندور. وجود سمير عثمان أو عصام عبد الفتاح رحمة للزمالك عن الغندور".

وأكمل "سأذهب للجنايني في اتحاد الكرة، كل مسؤول زمالكاوي يضرب الزمالك، فقط العامري فاروق وطاهر أبو زيد الأهلاوية كانا عادلين مع الزمالك".

وأتم "نفسي طويل، وهذه معركة جديدة لي ضد الجنايني والغندور".

وكان الزمالك قد تغلب على مصر للمقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي كأس مصر ليتأهل لمواجهة الاتحاد السكندري.

وأدار لقاء الزمالك الحكم المصري محمد معروف.

وأصدر اتحاد كرة القدم المصري عدة قرارات مساء أمس الأربعاء من بينها تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام. (من هنا)

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