يقترب جمال الغندور الحكم الدولي السابق من تولي منصب رئيس لجنة الحكام، خلفا لرئيسها الحالي سمير محمود عثمان.

وعلم FilGoal.com، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة عقد جلسة مع الغندور، عرض فيها الأخير بعض المطالب التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

وكذلك، تم إبلاغ الغندور بموافقة أعضاء اللجنة على تلك المطالب، في وقت ينتظر فيه الحكم الدولي الإعلان الرسمي في الساعات المقبلة.

الغندور يبلغ من العمر 62 عاما وله تاريخ طويل مع التحكيم الدولي حيث قاد 6 مباريات في كؤوس العالم.

كما كان حكما في كأس القارات 2001، وقاد نهائي كأس أمم إفريقيا 2002.

وكان الغندور رئيسا لنفس اللجنة في 2016.

ويتولى سمير عثمان رئاسة اللجنة حاليا بقرار من ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد بعد رحيل عصام عبد الفتاح العضو السابق للاتحاد.

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