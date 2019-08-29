13 قرارا لـ اتحاد الكرة – الغندور رئيسا للحكام.. والبدء في إجراءات الـVAR وموقف ودية البرازيل

أعلن اتحاد الكرة عن 13 قرارا من اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وقرر اتحاد الكرة تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام كما انفرد FilGoal.com بدلا من سمير محمود عثمان، كما أعلن الاتحاد عن البدء في إجراءات تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في "أقرب وقت" بحسب تعبير بيان اتحاد الكرة الرسمي.

وكذلك، أعلن اتحاد الكرة عن "تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق".

وكذلك، كشف الاتحاد أنه سيعين "أحد رجال القانون" لتكوين لجنة الانضباط لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.

وأتت القرارات الـ13 كالتالي..

-تكليف محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

-تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

- تكليف جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر اقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.

- تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

- تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.

- الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للاتحاد وفروعه.

- البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.

- الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة لأداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل ، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

- تكليف سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية.

- الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.

- إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث (التي تم إنشائها لزيادة عدد فرق القسمين) لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019.

- تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.

- تكليف أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي .

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