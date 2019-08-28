خاص مصدر بالزمالك لـ في الجول: سنطلب حكاما أجانب لمواجهة الاتحاد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - فرجاني ساسي

ينوي الزمالك استقدام حكام أجانب لمباراته مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر يوم الأحد.

الزمالك تخطى عقبة مصر للمقاصة في ربع النهائي بهدف نظيف سجله عبد الله جمعة ليضرب موعدا مع زعيم الثغر.

والزمالك لا ينوي لعب اللقاء المقبل بحكام مصريين بسبب ما يراه مسؤولو النادي ظلما من جانبهم.

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وقال مصدر بالزمالك -فضل عدم ذكر اسمه- إن النادي سيطلب حكاما أجانب لمباراته ضد الاتحاد السكندري.

وأضاف المصدر لـFilGoal.com أن هذه الخطوة تأتي "لضمان تكافؤ الفرص".

ويواجه الزمالك الاتحاد السكندري، بغية التأهل لخامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة، لم يخسر الزمالك أي منهم ضمن 26 لقبا في كأس مصر للأبيض.

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