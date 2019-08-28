أرقام في الجول - ماذا قدم أوناجم في ظهوره الأول مع الزمالك

لم يحتج المغربي محمد أوناجم للكثير من الوقت للظهور الأول بقميص الزمالك، فلاعب الوداد السابق شارك للمرة الأولى أمام مصر للمقاصة.

أوناجم انضم لأول مرة إلى قائمة المدرب الصربي ميتشو قبل أن يحصد فرصة المشاركة من البداية لمدة 74 دقيقة حين شارك إمام عاشور بدلا منه.

الزمالك خطف فوزا ثمينا أمام منافسه الفيومي بهدف نظيف سجله عبد الله جمعة في ربع نهائي كأس مصر ليعبر إلى المربع الذهبي مواجها الاتحاد السكندري يوم الأحد.

ولكن أوناجم لم ينجح في لفت الأنظار ولم يقدم أي لمحة مهارية طوال مشاركته في اللقاء، وهو ما تظهره الأرقام.

خلال 74 دقيقة مرر المغربي الكرة في 28 مرة كان منها 17 تمريرة صحيحة بنسبة دقة لم تصل إلى 61%.

جميع التمريرات كانت قصيرة ولم يكن هناك أي تمريرة طولية من إجمالي الـ28 تمريرة.

وهكذا كانت اتجاهات تمريراته.. يظهر أغلبها إما بشكل جانبي أو للخلف.

أما على صعيد العرضيات فقد صنع 5 عرضيات لم تصل أي منها إلى زميل في الفريق.

4 مراوغات هي حصيلة المهارات التي قدمها صاحب الـ27 عاما في مشاركته الأولى، كان منها مراوغتين صحيحتين. دون أن يصنع أي فرصة على المرمى.

والمراوغتان لم تكن في أماكن مؤثرة في أرض الملعب فيما يتعلق بالشق الهجومي.

على صعيد الاستلام لم يتسلم لاعب الوداد السابق الكرة بشكل خاطئ في أي مرة من المرات الـ26، لكنه فقد الكرة مرتين وفاز بها 9 مناسبات.

أماكن استلامه للكرة.

وهكذا كانت خريطة تحركاته في أرض الملعب إذ التزم بالتواجد على الجانب الأيسر بشكل كبير.

اقرأ أيضا:

صاروخ جمعة يؤهل الزمالك لنصف نهائي الكأس بعد موقعة "عنيفة" ضد المقاصة

شكرا استاد برج العرب.. 8 مباريات في 35 يوما

برشلونة يوضح لـ في الجول جديد موقف إصابة

"لا أطيق الاستمرار بسبب فاتي" و"مشفق على الناشئين".. لماذا يريد هداف شباب الأهلي فسخ عقده

كيف يستفيد برشلونة من نيمار؟ تشكيل كل النجوم أو ما يفضله فالفيردي

إيهاب يحصد 3 ذهبيات في الألعاب الإفريقية.. وفضيتان لـ السيد و3 ميداليات لـ رانيا محمود