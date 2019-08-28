ميتشو: لاعبو الزمالك قاتلوا بقوة أمام المقاصة.. ومازال هناك الكثير كي نصل للأفضل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 23:04

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

وجه الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك رسالة شكر إلى لاعبيه بعد الانتصار على مصر للمقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي كأس مصر يوم الأربعاء.

ميتشو حقق الانتصار الثاني على التوالي مع الفريق في ثاني مبارياته بعد اكتساح ديكيداها الصومالي بسباعية نظيفة في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب المدرب الصربي: "ممتن للاعبين الذين قاتلوا بقوة احتراما لقميص الزمالك ليفوز على المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي كأس مصر".

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وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معا كإدارة وطاقم فني فعلنا ما بوسعنا لخدمة الفريق ورؤية العمل الجماعي يأخذنا إلى نصف نهائي".

وأتم "مازال هناك الكثير كي نصل للأفضل".

ويواجه الزمالك الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم الأحد، بغية التأهل لخامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة، لم يخسر الزمالك أي منهم ضمن 26 لقبا في كأس مصر للأبيض.

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