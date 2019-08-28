بالفيديو - صاروخ جمعة يؤهل الزمالك لنصف نهائي الكأس بعد موقعة "عنيفة" ضد المقاصة

تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر للمرة الثامنة على التوالي، بعد فوز على مصر للمقاصة 1-0 في ربع النهائي على استاد برج العرب.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز لظهيره الأيسر عبد الله جمعة، الذي سدد صاروخا في الدقيقة العاشرة سكن شباك أحمد عادل عبد المنعم.

ويواجه الزمالك الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم الأحد، بغية التأهل لخامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة، لم يخسر الزمالك أي منهم ضمن 26 لقبا في كأس مصر للأبيض.

وفي الجهة الأخرى، يتواجه بيراميدز وحرس الحدود يوم الجمعة في ربع النهائي، فيما ينتظر بتروجت الفائز منهما.

موقعة عنيفة جمعت بين الفريقين، وجدل تحكيمي تسبب في 10 إنذارات.

أحداث المباراة

بدأ الشوط بضغط أبيض طبيعي بغية إحراز هدف التقدم، قبل أن يحقق فرجاني ساسي الخطورة الأولى برأسية من متابعة لكرة ركنية من أشرف بنشرقي إلا أنه أخطأ المرمى في الدقيقة 10.

ويبدو أن ساسي كان يحذر المقاصة من الآتي، تسديدة قوية من عبد الله جمعة سكنت مرمى أحمد عادل عبد المنعم، بالتحديد الزاوية العليا اليسرى.

عبد الله سجل هدفه الثاني في مشواره مع الزمالك، بعد أن سجل هدفا في شباك الداخلية قبل موسمين أيام لعبه كجناح أيمن.

ومن هنا، سيطر الزمالك على الأداء، وسط عصبية كبيرة من عناصر مصر للمقاصة.

بعيدا عن تسديدة من ميدو جابر في الدقيقة 15، لم يهدد أبناء الفيوم مرمى محمد عواد.

3 إنذارات، لخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وأحمد عبد العزيز "مودي" وأخرى لفرجاني ساسي كانوا حصيلة الشوط العنيف.

أخطر فرص الزمالك في هذا الشوط جاءت من بينية أشرف بنشرقي إلى حمدي النقاز المنفرد تماما قبيل نهاية الشوط لكنه سددها أعلى من المرمى.

وفي الشوط الثاني، حاول ميدو تنشيط فريقه بإشراك الملغاشي باولن فوافي في محل النيجيري إيدو موسيس.

في الدقيقة 52، انطلق محمود عبد الرازق "شيكابالا" في قلب دفاعات المقاصة مثلما فعل في دفاعات بتروجت قبل 8 أعوام، وسدد لكن كرته أخطأت المرمى بسنتيمترات قليلة.

بعدها بـ6 دقائق، خير ميتشو إخراج شيكابالا ومشاركة إمام عاشور.

ونال صلاح أمين إنذارا في الدقيقة 60 بعد تدخل عنيف على محمود علاء، فيما حصل طارق حامد على بطاقة صفراء للاعتراض على محمد معروف بسبب رؤيته لاستحقاق فريقه لركلة جزاء بعد تسديد إمام عاشور لكرة ارتطمت في يد عصام صبحي.

وحاول ميدو تنشيط هجوم فريقه مرة أخرى، هذه المرة عن طريق عمرو مرعي بدلا من صلاح أمين.

مرعي نجح في ذلك فعلا ومر في هجمة عنترية قبل أن يسقط ويطالب بركلة جزاء ضد محمد عبد الغني.

وفي الدقيقة 75، شارك محمد عبد الشافي بدلا من محمد أوناجم، فيما شارك صلاح عاشور بدلا من خالد أوتشو.

وبعدها بـ7 دقائق، شارك محمود عبد العزيز بدلا من عمر السعيد.

وقبيل نهاية المباراة، أهدر أشرف بنشرقي انفرادا تاما بمرمى أحمد عادل عبد المنعم ولكنه لم يؤثر في النتيجة النهائية.