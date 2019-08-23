بعد تمديد عقده.. مدرب أستون فيلا: قيادة المحمدي لمنتخب بحجم مصر تعكس شخصيته وجودته

انهال دين سميث مدرب أستون فيلا بالإشادة على أحمد المحمدي قائد منتخب مصر ولاعب الفريق بعد تمديد تعاقده.

أحمد المحمدي جدد تعاقده مع أستون فيلا لموسم إضافي مساء أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

وأشاد سميث بالمحمدي كونه جزء هاما في الفريق، مدللا على ذلك بكونه قائم منتخب مصر، ما يعكس شخصيته وجودته كلاعب.

وكل ما يلي على لسان دين سميث عن المحمدي

"أحمد المحمدي كان في مباراته الأخيرة معنا، وبالتالي نحن نريد أن تكون عقود لاعبينا ممتدة دائما".

"وبعد الأداء الذي قدمه المحمدي مع أستون فيلا، استحق أن يحصل على عقد جديد مع الفريق"

"المحمدي جزء مهم من الفريق، وبالأخص في الانتصارات العشرة الأخيرة في الموسم الماضي، والتي قادتنا للتصفيات النهائية ثم العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

"أن يكون المحمدي قائدا لمنتخب بحجم المنتخب المصري، فهذا يشرح لك الشخصية التي يتمتع بها، وأيضا جودته كلاعب".

"المحمدي أثبت نفسه في الكرة الإنجليزية، وكذلك في غرفة الملاعب كلاعب صاحب شخصية".

"إنه لاعب رائع في فريقن، ونحن نكن له كل احترام".

ويستعد أستون فيلا لمواجهة إيفرتون مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

عقد المحمدي مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021.

المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي.

والتحق محمود حسن "تريزيجيه" بقائد منتخب مصر في صفوف أستون فيلا هذا الصيف قادما من قاسم باشا التركي.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

المدير الفني يعدد مزايا أحمد المحمدي @Elmo_27 بعد تمديد تعاقده مع النادي 👏#الفيلانز pic.twitter.com/jwHMiJR3GJ — أستون فيلا (@AVFCArabia) August 23, 2019

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