رسميا - أستون فيلا يمدد تعاقده مع المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا تمديد تعاقده مع الدولي المصري أحمد المحمدي لموسم جديد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي لمدة موسم إضافي".

عقد المحمدي مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021.

المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي

يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي @Elmo_27 مع #الفيلانز لمدة موسم إضافي 👆👌 pic.twitter.com/2hIAT5K6tu — أستون فيلا (@AVFCArabia) August 22, 2019

والتحق محمود حسن "تريزيجيه" بقائد منتخب مصر في صفوف أستون فيلا هذا الصيف قادما من قاسم باشا التركي.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

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