رسميا - أستون فيلا يمدد تعاقده مع المحمدي

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 12:47

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا تمديد تعاقده مع الدولي المصري أحمد المحمدي لموسم جديد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي لمدة موسم إضافي".

عقد المحمدي مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021.

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المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي

والتحق محمود حسن "تريزيجيه" بقائد منتخب مصر في صفوف أستون فيلا هذا الصيف قادما من قاسم باشا التركي.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

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أحمد المحمدي أستون فيلا

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