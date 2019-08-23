نجم جديد في سان باولو.. نابولي يضم هيرفينج لوزانو رسميا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 11:20

كتب : أحمد العريان

هيرفينج لوزانو

تمت الصفقة رسميا أخيرا، وأصبح هيرفينج لوزانو النجم المكسيكي، لاعبا في صفوف نابولي الإيطالي.

أعلن نادي نابولي، ضم هيرفينج لوزانز الجناح المكسيكي قادما من بي أس في أيندهوفين بشكل رسمي، دون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

وتشير التقارير الإيطالية، بأن الصفقة كلفت دي لورانتس مالك النادي، حوالي 42 مليون يورو، وسيمتد تعاقد اللاعب مع ناديه الجديد حتى عام 2024، ليصبح هو اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

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وقال لوزانو في تصريحات لموقع أيندهوفين الرسمي "أترك بي أس في أيندهوفين وأنا سعيد وفخور كوني أنتقل إلى نابولي".

وأضاف "أود شكر الجماهير على دعمهم الكبير لي على مدار موسمين".

لوزانو أتبع "الفوز باللقب الهولندي كان بين أفضل لحظات مسيرتي الكروية، ومعهم أصبح حلم اللعب في دوري أبطال أوروبا واقع، لقد قضيت أوقات رائعة في أيندهوفين".

وأتم "أنا وعائلتي دائما ما شعرنا بأننا في منزلنا هنا. شكرا للجميع من أعماق قلبي".

لوزانو انضم من فريق باتشوكا المكسيكي إلى أيندهوفين عام 2017، ليلعب معهم موسمين. سجل فيهم 45 هدفا خلال 83 مباراة.

صاحب الـ24 عاما كان أحد نجوم منتخب المكسيك في كأس العالم 2018 وصاحب هدف الفوز على ألمانيا في الجولة الأولى، ضمن 9 أهداف سجلها في 35 مباراة خاضها مع منتخب الألوان الثلاثة.

ويبدأ نابولي موسمه مساء غد السبت بمواجهة فيورنتينا في فلورنسا، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

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نابولي هيرفينج لوزانو

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