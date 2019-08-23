مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام

"هذه ألعاب نارية، أنا لا أبيع الأوهام، لم أفعل ذلك في صغري، ولن أفعل ذلك الآن".. باولو أوتوري المدير الرياضي لنادي سانتوس.

FilGoal.com علم بوجود اسم البرازيلي باولو أوتوري ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي خلفا لـ مارتين لاساراتي.

والمدرب المخضرم اعترف بعلمه بأمر ترشحه في حديثه إلى FilGoal.com، واعترف برغبته القوية في القدوم وتدريب الأهلي. (طالع التفاصيل)

فمن هو باولو أوتوري؟

الرجل صاحب الـ62 عاما، يمتلك مسيرة طويلة مع التدريب تصل إلى 4 عقود، قاد خلالها أكثر من 25 ناديا ومنتخبا.

تولى مؤخرا منصب المدير الرياضي في سانتوس، وسُئل قبل أيام خلال مؤتمر صحفي عن نيمار، وجاءت إجابته حاسمة.

رئيس سانتوس صرّح أنه اقترح على المحيطين بـ نيمار أن يعود النجم البرازيلي إلى نادي طفولته ليلعب في صفوفه 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأوتوري علّق قائلا: "هذه ألعاب نارية، أنا لا أبيع الأوهام، لم أفعل ذلك في صغري، ولن أفعل ذلك الآن".

شلل أطفال

بنظرة مجردة على أوتوري، لن يكون سرا أنه يعاني عرجا في سيره، حدث ذلك بسبب الضرر الذي أصاب قدمه بسبب شلل الأطفال.

بدأ ممارسة كرة القدم في سن صغيرة، ولعب كرة الصالات، قبل أن يصدمه شلل الأطفال ويدمّر مسيرته ويصيبه بعرج أزلي في سيره.

مرض دمّر مسيرة لاعب في مهدها، لكنه أنتج مدربا كبيرا سيجوب العالم ويحقق إنجازات قارية وعالمية في السنوات التالية.

في 1997، صعق أوتوري قارة أمريكا الجنوبية للمرة الأولى، وقاد كروزيرو للظفر بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية والأخيرة في تاريخ النادي.

الحديث يكون في الملعب

بعد 8 سنوات من تتويجه الأول بـ كوبا ليبرتادوريس، عاد أوتوري ليكرر الإنجاز كمدرب لـ ساو باولو هذه المرة.

حصد اللقب القاري، وتأهل إلى كأس العالم للأندية، وهناك في اليابان، لم يخف استيائه من تصريحات رافا بينيتث مدرب ليفربول الذي أفصح عن ثقة كبيرة في العودة إلى إنجلترا بالكأس.

أوتوري صرّح ردا على أفراد الفريق الإنجليزي: "عليهم أن يتحدثوا على أرض الملعب".

وأكمل: "ليفربول يمكنه أن يقول ما يشاء، وسيظل عليهم أن يبرهنوا على أقوالهم داخل الملعب".

وواصل: "نحن أيضا لدينا الثقة الكافية حتى نؤمن بقدرتنا على العودة إلى البرازيل حاملين الكأس".

وأتم موجها الانتباه إلى نصف نهائي مونديال الأندية أمام الاتحاد السعودي: "علينا أن نحذر من الاتحاد، سنعامله وكأننا نواجه إنتر أو برشلونة".

في الأيام القليلة التالية، فاز ساو باولو على الاتحاد 3-2 في مباراة مثيرة، وتغلب على ليفربول في نهائي تاريخي بهدف دون رد.

ليخرج بينيتث مدرب ليفربول في غضب عارم بعد الهزيمة الصادمة، ويصرح: "كنا نستحق الفوز، توجب أن نسجل 3 أهداف، أهدرنا العديد من الفرص، طالعوا الإحصائيات، أصبنا العارضة مرتين. أنا مُحبط من النتيجة، لم أر في حياتي فريقا برازيليا يبالغ في الدفاع بهذه الطريقة دون أن يحاول الاستحواذ على الكرة".

ليرد أوتوري على نظيره في برود: "النتيجة كانت عادلة، هكذا هي كرة القدم، الفائز يحتفل، والخاسر يبرر".

في نهاية الأمر، تحدّث ساو باولو على أرض الملعب، كما طلب أوتوري من لاعبيه.

يدعم لاعبيه

واحد من أشهر اللاعبين الذين أشرف أوتوري على تدريبهم، كان روجيرو سيني الحارس الأسطوري لـ ساو باولو.

سيني المعروف بتنفيذ ركلات الجزاء والركلات الحرة المباشرة، هو أكثر حراس المرمى تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

لكن في ولايته الثانية كمدرب لـ ساو باولو عام 2013، عاش أوتوري ظرفا عصيبا بسبب حارسه المخضرم حينها.

سيني انبرى لتنفيذ ركلة جزاء في مباراة أمام فريق سريكيوما، وأهدرها، ليخسر ساو باولو 1-2.

تلك الركلة كانت الثالثة على التوالي التي يهدرها المتخصص سيني، وأوتوري استمات في الدفاع عن حارسه بعد اللقاء:

"سيني لاعب ناجح للغاية ويعرف كيف سيتخطى هذه اللحظات. إنه ليس خطأ روجيرو، بل خطأنا جميعا، أي شخص يمكن أن يهدر".

"قررنا أن يكون سيني هو منفذ ركلات الجزاء من قبل المباراة. لماذا لا يسدد؟ ليس هناك سبب للخوف".

تقاطعت المسارات

رامي ربيعة، مروان محسن، عمرو السولية، باسم علي، صالح جمعة، خماسي الأهلي الحالي تواجه في السابق مع باولو أوتوري الذي قد يكون مدربهم المستقبلي.

حدث ذلك في ديسمبر 2012 وقتما كان أوتوري مدربا لمنتخب قطر الذي استضاف مصر في مباراة ودية.

قائمة مصر تحت قيادة بوب برادلي ضمت وقتها خماسي الأهلي الحالي، ومنهم شارك ربيعة، وصالح جمعة، ومروان محسن، فيما اكتفى السولية وباسم علي بمراقبة توجيهات أوتوري من على مقاعد البدلاء.

أفكار واضحة

في 2005، انتقد بينيتث نهج أوتوري الدفاعي بقوة، ومن الجلي أن المدرب البرازيلي لا يهتم للغاية بلعب كرة جميلة، بل بتحقيق النتائج.

يقول أوتوري: "أنا لست مدربا تنفيذيا، بمعنى أنني لا أتفاوض مع اللاعبين. لطالما كنت واضحا، لا أريد الانخراط في هذه الأمور، اختصاصي فني فقط".

"اللعب بصلابة دفاعية ليس أسلوبا قبيحا، بل فعّال. عندما تجيد تنفيذ طريقتك، فإنك ستلعب كرة جميلة حينها".

"أشاهد مباريات تنتهي بنتيجة 5-4، والجميع يشيدون بهذا النوع من المباريات، ولكنها ليست مباريات جيدة، أن تتلقى 4 أهداف فهذا يعني أنك لعبت بشكل سيئ، لأننا لا نحلل المباراة، بل نحلل النتيجة".

"إن جعلت خطتك مؤثرة، فهذا يعني أنك تلعب كرة جميلة، بغض النظر عن طبيعة الطريقة التي تنتهجها".

أوتوري درّب في أمريكا الجنوبية، وأوروبا، وآسيا، فهل حان وقت تجربة إفريقية متأخرة؟

اقرأ أيضا:

باولو أوتوري لـ في الجول: علمت بترشيحي لتدريب الأهلي.. أرغب بشدة في ذلك ولكن

القيعي: قُلصت ترشيحات مدرب الأهلي لـ 5 أسماء.. وحصلت على 50 ترشيحا

باتشيكو لـ في الجول: حتى الآن لم تحدث مفاوضات مع الأهلي "أحد أكبر الأندية في العالم"

أمير توفيق يتحدث لـ في الجول عن اختيار مدرب الأهلي الجديد.. و"تبادل السومة بـ معلول"

مدرب الأهلي – باتشيكو.. الدفاعي الذي رشحه جوزيه لـ الزمالك وقال لمورينيو "أنت مختل عقليا"