إيمري يعلنها صراحة: أخبرت النني وموستافي بأن الرحيل سيكون أفضل لهما في الوقت الحالي

كشف أوناي إيمري مدرب أرسنال عن حديثه مع محمد النني لاعب الوسط المصري للفريق، وشكوردان موستافي المدافع الألماني ونصحهما بالرحيل عن الفريق.

وقال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لدينا الآن بعض اللاعبين يعرفون موقفهم تماما. على سبيل المثال شكوردان موستافي ومحمد النني يعرفان موقفهما في القائمة. أنا أود أن يكون لاعبينا سعداء هنا".

وأضاف "في الموسم الماضي لم يكن موستافي والنني سعيدين حينما لم يلعبا كثيرا، وقد تحدثت معهما كثيرا على مدار الموسم وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وأعتقد أن رحيلهما سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة لهما بأن ينضما لفريق جديد يستطيعان فيه أن يلعبا بشكل أكبر ويكملا مسيرتهما".

إيمري أتبع "إنهما لاعبين كبيرين جدا، ولكن لظروف خاصة هما لن يستطيعا اللعب بشكل كبير هنا، وهذا لن يجعلهما سعيدين بعدد الدقائق التي سيحصلا عليها".

وواصل "هما يعرفان موقفهما ولكني حقيقة أتمنى لهما الأفضل، والأفضل بالنسبة لهما حاليا، أعتقد هو الانتقال لفريق آخر وبداية تحدي جديد".

وأكمل "نحن نحترمهما. إنهما يتدربان معنا، لكنهما يعرفان موقفهما ولا أتمنى لهما سوى التوفيق".

محمد النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري.

صاحب الـ27 عاما شارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.

ويجد النني صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت جاكا.

وكان النني لاعبا أساسيا مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي بالخسارة بهدف أمام جنوب إفريقيا.

وانتقل إيمري للحديث عن نيكولاس بيبي صفقة الفريق الجديدة، فقال "الأمر الأهم في اللحظة الحالي هي أن يشعر هو وعائلته بالراحة. هو معنا منذ ثلاثة أسابيع ولم يحضر موسم الإعداد كاملا، لكنه يتحسن بشكل كبير".

المدرب الإسباني أتبع "بالنسبة للقاء السبت، فربما يحصل على دقائق أكثر من المباريات السابقة، لكننا سنقرر ذلك غدا".

وأتم "الأهم بالنسبة لنا حاليا هو أن يتأقلم مع الفريق بشكل أكبر، ويكون مرتاحا معنا".

ويستعد أرسنال لمواجهة ليفربول مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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