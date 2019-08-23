استقر محمد يوسف المدرب المؤقت للنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب للبدء أمام اطلع بره.

الأهلي يلاقي اطلع بره مساء اليوم الجمعة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

واستقر محمد يوسف على البدء بعلي لطفي في حراسة المرمى، فيما يعود أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

ومن المنتظر أن يبدأ محمود متولي الوافد الجديد لأول مرة في خط الدفاع، وبجانبه محمود وحيد كظهير أيسر.

محمد مجدي "أفشة" صانع الألعاب الجديد اقترب أيضا من البدء كأساسي لأول مرة، فيما سيكون صلاح محسن هو المهاجم الأساسي للفريق.

وجاء تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة اطلع بره كالتالي:

حارس: علي لطفي

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – محمود متولي – أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.

الهجوم: صلاح محسن.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا على اطلع بره الجنوب سوداني بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

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