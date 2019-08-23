مؤتمر سولشاير: بوجبا ازداد قوة بما تعرض له.. وواثق من مشاهدته يسجل ركلات جزاء مجددا

دافع أوليه جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن بول بوجبا نجم الفريق بقوة، إيذاء حملات العنصرية التي تعرض لها.

المدرب النرويجي كشف بأن بوجبا لم يتشاجر مع راشفورد لتنفيذ ركلة الجزاء أمام ولفرهامبتون، وإنما هما الثنائي المحدد للتسديد من قبل بداية الموسم.

وعقد سولشاير مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، قبيل لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وجاء المؤتمر الصحفي كالتالي على لسان سولشاير

لقاء كريستال بالاس

"كل مباراة في الدوري الإنجليزي بمثابة تحدي جديد، وبالتأكيد كريستال بالاس فريق منظم جدا، فهم بارعون في الهجمات المرتدة وفي الكرات الثابتة".

"لذلك نحن نعلم بأن علينا الأداء بشكل قوي طيلة أحداث اللقاء. علينا أن نهاجم بقوة، وأن نسترد الكرة بسرعة، وأن نكون جيدين جدا في الكرات الثابتة".

"مرحلة الإعداد قبل الموسم كانت مشجعة جدا بالنسبة لنا، روح الفريق كانت عظيمة وجنينا طاقة ودفعة معنوية كبيرة. الكل كان في مستواه البدني، وحين تكون لائقا بدنيا تكون لائقا ذهنيا أيضا".

بوجبا

"إنه شخصية قوية وما تعرض له يجعله أقوى. حين تتحدث معه تجده في حالة جيدة، ولا أصدق أننا في 2019 ومازلنا نتحدث عن تلك الحالات".

"لا يمكنك أن تشعر سوى بالشفقة تجاه هؤلاء من يقدمون على تلك التصرفات، فلابد أنهم يعانون من مشاكل تدفعهم لهذه الأفعال".

"مع الأسف في وجود وسائل التواصل الاجتماعي، فإبمكان البعض التخفي خلف شخصيات زائفة لارتكاب أفعالهم".

بول بوجبا تعرض لبعض الهجمات العنصرية من بعض مشجعي مانشستر يونايتد عقب لقاء الفريق الماضي أمام ولفرهامبتون.

وكان الفرنسي قد أهدر ركلة جزاء خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بعد أن أظهرته الكاميرات يطلب تسديد الركلة بدلا من زميله ماركوس راشفورد.

"بوجبا وراشفورد لم يتشاجرا من أجل تنفيذ ركلة الجزاء وأنا لم أترك الأمر للاعبين. كل ما في الأمر أننا نضع لاعبين لتنفيذ ركلات الجزاء، وهما راشفورد وبوجبا، ومازال الأمر كذلك حاليا وأنا متأكد بأنكم سترون بوجبا يسجل ركلات جزاء هذا الموسم مجددا".

"دعم باقي الفريق لبوجبا أمر طبيعي جدا. هذه هي روح الفريق التي أقصدها، وهذا طبيعي بالنسبة لنا كبشر وكزملاء بأن نعتني ببعضنا البعض، فعندنا لن تروا أحد منا يهاجم الآخر في وسائل الإعلام. أنا واثق من ذلك وستتأكدون منه مع مرور الأيام، فنحن نساند بعضنا في الانتصارات، ونعبر المحن سويا".

قائمة الفريق

"دالوت مصاب وسيغيب لفترة. نأمل أن يعود للمشاركة عقب فترة التوقف الدولي لأنه كان يعاني من إصابة منذ أسبوعين، وبخلاف ذلك فكل اللاعبين جاهزين للمباريات".

أليكسيس سانشيز

"مازال يوجد بعض المحادثات مع أندية بخصوص أليكسيس سانشيز، لكنه شارك في تلك المباراة (يقصد لقاء شيفيلد يونايتد مع الفريق الرديف) بشكل جيد. هو يعمل بجد وسنرى ما سيحدث بحلول شهر سبتمبر".

أليكسيس سانشيز اقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان حسب التقارير الإيطالية، لكن الصفقة لم تتم بشكل رسمي.

وآخر موعد لإتمام انتقال النجم التشيلي صاحب الـ30 عاما هو الثاني من سبتمبر المقبل مع غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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