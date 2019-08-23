مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ودوري إنجليزي وإسباني

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 00:32

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - أطلع برة

مشوار إفريقي ودوري إنجليزي وإسباني وسعودي.. أهلا بكم في الجمعة الكروي.

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الأهلي تحت قيادة محمد يوسف يواجه فريق أطلع برة من جنوب السودان في السابعة مساءً على أون سبورت.

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وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا أمام إيفرتون في لقاء من المنتظر أن يشهد مشاركة الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

الجولة الثانية في إسبانيا، تبدأ بلقاء غرناطة أمام إشبيلية في الثامنة مساءً ثم ليفانتي أمام فياريال في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي ألمانيا، يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على كولن في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي بمواجهة الهلال أمام أبها في السادسة مساءً والتعاون ضد الحزم في السادسة و10 دقائق مساءً واتحاد جدة ضد الرائد في الثامنة إلا 10 دقائق مساءً على قنوات السعودية الرياضية.

وفي البرتغال يلعب ريو أفي أمام ديسبورتيفو أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" الذي حصل مؤخرا على البطاقة الدولية ليحق له المشاركة مع فريقه. لقاء ينطلق في العاشرة والربع مساءً وغير مذاع.

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مواعيد مباريات اليوم الأهلي أستون فيلا

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