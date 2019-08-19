شوبير يُفجرها: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة.. وهل اكتشف الآن حاجته للعلاج

فجر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق مفاجأة كبرى بعدما زعم بوجود اتفاق سابق بين محمد صلاح وهاني أبو ريدة لتمهيد عودة عمرو وردة للمنتخب.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

شبكة سي إن إن نشرت حوارا مطولا مع محمد صلاح نفى من خلاله تدخله لإعادة عمرو وردة للمنتخب خلال بطولة أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وهو الأمر الذي عاد أحمد شوبير ليؤكد حدوثه من جديد.

وقال شوبير: "تحدثت من قبل عن أزمة وردة وأعيد وأكرر الكلام من جديد، اتحاد الكرة أتخذ قرارا باستبعاد عمرو وردة وأبلغنا هاني أبو ريدة بذلك قبل أن يضغط كل لاعبي المنتخب لإعادة اللاعب".

وزعم في تصريحاته مع قناة أم بي سي مصر "تغريدة محمد صلاح التي كتبها على (تويتر) بخصوص أحقية وردة في الحصول على فرصة ثانية، كانت بالاتفاق مع هاني أبو ريدة لتمهيد عودة اللاعب للرأي العام".

وأضاف "لاعبو المنتخب طلبوا الاجتماع مع هاني أبو ريدة ورفضوا رحيل اللاعب وضغطوا بقوة على أبو ريدة لإعادة وردة وفي النهاية وافق رئيس الاتحاد".

وأستمر "أبو ريدة لم يرغب في إعادة وردة لمعسكر المنتخب، ولكن كل المجموعة ضغطت لعودته بحجه أن هذا الأمر قد يحدث مع أي لاعب في المنتخب – أمر الاستبعاد-".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أتمنى أن يخرج صلاح ويقول أننا لم نظهر بحالتنا المعهودة ولم نظهر مثل الجزائر والسنغال ولذلك ودعنا البطولة، ولكن غير معقول على الإطلاق أن يكون المبرر في كل مرة هو عدم الانضباط".

وتابع "هذا الكلام ليس مقبولا على الإطلاق، ومثلما نحافظ على شكل محمد صلاح يجب عليه أن يفعل نفس الأمر معنا".

وأستدرك "نحن الآن خارج المسؤولية ولكننا أشخاص محترمة ولنا أسمائنا المحترمة ولابد أن يُحافظ على شكلنا".

ورد شوبير بقوة على تصريح صلاح بخصوص حاجة وردة للعلاج، قائلا: "هل اكتشف صلاح الآن حاجة وردة للعلاج؟".

وأوضح "صلاح مع عمرو وردة في المنتخب منذ 4 سنوات، هل اكتشف فجأة حاجة اللاعب للعلاج؟ لابد تقييم الحديث دائما".

وأشار شوبير إلى "صلاح وعلى مدار بطولة إفريقيا هل أجرى أي حوار تليفزيوني مع أي قناة؟ لم يحدث. لماذا لا نتحدث بوضوح ونقول أن المنتخب ظهر بشكل سيء في البطولة وأن صلاح كان بعيدا عن مستواه؟ لماذا ندفن رؤوسنا في الرمال ولا نقول الحقيقة؟".

واستكمل "صلاح ذهب لجماهير منتخب مصر وأشار لهم بـ"سمعوني صوتكم" والجماهير حزنت بشدة ولم تنتظر ذلك منه بسبب حبهم الشديد لـ صلاح".

وعن تصريحات صلاح بخصوص معسكر منتخب مصر، رد شوبير قائلا: "منتخب مصر كان في فندق داخل مطار القاهرة، بمعنى لن يقدر أي شخص على الدخول".

واستشهد "ذهبت لزيارة منتخب مصر في أحد الأيام والأمن رفض دخولي قبل الحصول على إذن إيهاب لهيطة، وبالفعل تحدثت مع لهيطة وحصلت على إذن بالدخول".

وقال "لهيطة اعتذر لي عن ذلك ولكنني أخبرته بأنني سعيد للغاية بهذا النظام، ومن هنا أرجو عدم الحديث نهائيا عن عدم النظام في معسكر مصر".

وأتم "معسكر المنتخب كان منضبطا جدا جدا جدا ولا يمكن لأي أحد قول غير ذلك".

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