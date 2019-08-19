يوفنتوس يعلن إصابة ساري بالتهاب رئوي

أعلن نادي يوفنتوس إصابة مدربه ماوريسيو ساري بالتهاب رئوي.

وتعذر حضور ساري لتدريب يوفنتوس اليوم الإثنين بسبب تعرضه لنزلة برد وإنفلونزا قوية خلال الأسبوع الماضي.

وحضر ساري إلى مقر نادي يوفنتوس وخضع لاختبار طبي وفحوصات بعد ظهر اليوم، وأكدت جميعها إصابته بالتهاب رئوي.

وحدد الأطباء في نادي يوفنتوس العلاج الذي سيسير عليه المدرب ساري في الفترة المقبلة.

مع متابعة حالته الصحية بشكل مستمر للاطمئنان عليه.

ولم يتحدد بعد موقف ساري من قيادة يوفنتوس في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس ضد بارما يوم السبت المقبل في الجولة الأولى للدوري.

وتولى ساري منصب المدير الفني ليوفنتوس خلفا لمواطنه ماسيمو أليجري الذي رحل بنهاية الموسم الماضي عن تدريب السيدة العجوز.

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