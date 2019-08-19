صلاح يتحدث لأول مرة عن أسباب الفشل في أمم إفريقيا: اللاعبون لم يكونوا سعداء

تحدث نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لأول مرة عن أسباب فشل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف.

وخرج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا التي استضافتها البلاد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة CNN "لقد كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب".

وأضاف "شعر اللاعبون بالضغط ولم نقدم أداءً في أعلى مستوى بكل صراحة، أنا لا أتحدث عن اللاعبين وأبرئ نفسي من المسؤولية، لكن كفريق واحد ، لم نقدم أداءً جيدًا".

وأوضح "اللاعبون لم يكونوا سعداء بالكثير من الأشياء التي حدثت في المعسكر"

وأردف "عندما كنا في الفندق كان الجمهور يتواجد حولنا بكل سهولة، حين كنت أخرج من غرفتي أجد نحو 200 شخص يلتفون حولي لأجد أعضاء اتحاد الكرة يقولون لي لماذا تتذمر من ذلك".

وأكمل لاعب بازل السابق "أنا أشتكي لأنني إنسان. أريد أن أكون مع اللاعبين. أريد أن أستمتع بحياتي".

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وواصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما "نحن كفريق نحب بعضنا البعض، كلاعبين نريد أن نظهر بشكل جيد".

وأتم "عندما أحاول أن أقول شيئًا ما، فأنا أقوله نيابة عني وعن اللاعبين، لأن اللاعبين يتحدثون معي دائما ويقولون لي من فضلك.. إذا أمكنك فعل ذلك".

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