رسميا – المقاصة يضم عمرو مرعي من بيراميدز

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 21:33

كتب : FilGoal

عمرو مرعي

أعلن مصر المقاصة ضمه لعمرو مرعي مهاجم بيراميدز رسميا اليوم الاثنين على سبيل الإعارة لمدة موسم.

عمرو مرعي

النادي : بيراميدز

مصر للمقاصة

وأوضح مصر المقاصة في بيانه أن النادي يملك حق شراء مهاجم إنبي الأسبق في نهاية الإعارة وأن ضمه جاء بناء على طلب المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو".

وكان عمرو مرعي انضم إلى بيراميدز في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النجم الساحلي التونسي.

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ولكن لم يشارك عمرو مرعي رفقة بيراميدز بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالتجنيد.

وكان عمرو مرعي قريبا من الانتقال إلى الزمالك لكن لم يستطع التوصل لاتفاق مع النادي الأبيض لينضم في النهاية إلى المقاصة.

قبل أن يكشف رئيس الزمالك حيث قال: " "اعترضت على صفقة عمرو مرعي، مع احترامي له ولموهبته، ورغم جلسته مع أمير مرتضى وترحيبه باللعب للزمالك".

وأوضح "لكن أنا حزين لأن عمرو مرعي وقع معي على تعاقد ثم فضل السفر إلى تونس للانضمام للنجم الساحلي".

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