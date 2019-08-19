رسميا – المقاصة يضم عمرو مرعي من بيراميدز

أعلن مصر المقاصة ضمه لعمرو مرعي مهاجم بيراميدز رسميا اليوم الاثنين على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضح مصر المقاصة في بيانه أن النادي يملك حق شراء مهاجم إنبي الأسبق في نهاية الإعارة وأن ضمه جاء بناء على طلب المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو".

وكان عمرو مرعي انضم إلى بيراميدز في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولكن لم يشارك عمرو مرعي رفقة بيراميدز بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالتجنيد.

وكان عمرو مرعي قريبا من الانتقال إلى الزمالك لكن لم يستطع التوصل لاتفاق مع النادي الأبيض لينضم في النهاية إلى المقاصة.

قبل أن يكشف رئيس الزمالك حيث قال: " "اعترضت على صفقة عمرو مرعي، مع احترامي له ولموهبته، ورغم جلسته مع أمير مرتضى وترحيبه باللعب للزمالك".

وأوضح "لكن أنا حزين لأن عمرو مرعي وقع معي على تعاقد ثم فضل السفر إلى تونس للانضمام للنجم الساحلي".

اقرأ أيضا:

ميتشو يوقع على عقود تدريبه لـ الزمالك لمدة موسم.. وثنائي مصري في جهازه

الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للتأكيد على رفض الأخطاء التحكيمية: نفذ صبرنا وندرس ما لا نتمناه

صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج

صلاح يتحدث لأول مرة عن أسباب الفشل في أمم إفريقيا: اللاعبون لم يكونوا سعداء

شوبير عن تذمر صلاح من معسكر كأس إفريقيا: نفس الاتهامات التي وجهها خلال المونديال