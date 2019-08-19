صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

قال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول إن ما قصده بشان تغريدته بعد أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب واتهامات التحرش لم يكن بقصد الدعم لكنه استخدم مصطلح إعادة التأهيل بشكل عام لأن المتحرش يجب أن يحصل على علاج.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وصرح صلاح لشبكة "سي إن إن" قائلا: "بالتأكيد لا، لأنني لست قائد المنتخب ولست مدير الفريق ولست المدرب، صدقوني إن كنت قويا لغيرت الكثير من الأشياء هناك".

وواصل "أنا لاعب ووضعوا الأمر على عاتقي".

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وتابع الدولي المصري "ما قصدت قوله إن هذا حدث من قبل وحدث الآن، نعم يجب أن يحصل على علاج أو إعادة تأهيل، للتأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا".

لترد المحاورة :"عمرو وردة وغيره من المذنبين بالتحرش، استخدمت مصطلح إعادة التأهيل".

ليختتم صلاح :"ما أعنيه ليس شخصا على وجه التحديد لكن بشكل عام، يحتاجون إلى إعادة التأهيل والعلاج من أجل ذلك، حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى".

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