خاص عامر حسين لـ في الجول: تأجيل لقاء الزمالك في إفريقيا بسبب الأهلي

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 21:42

كتب : بسام أبوبكر

أشرف بنشرقي - الزمالك - ديكاداها

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بخصوص تأجيل لقاء الزمالك أمام ديكاداها الصومالي.

الزمالك سيواجه ديكاداها الصومالي يوم السبت 24 أغسطس بدلا من الجمعة 23 من نفس الشهر.

وقال عامر حسين: "حصلنا على موافقة من الكاف بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في إفريقيا ليوم السبت بدلا من الجمعة".

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وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "التأجيل جاء بسبب لعب الأهلي على نفس الملعب – برج العرب – يوم الجمعة أيضا، ومن هنا تم تأجيل لقاء الزمالك".

وواصل "حصلنا على الموافقة الأمنية من أجل إقامة المباراة على ملعب برج العرب يوم السبت بدلا من الجمعة وبنفس عدد الحضور وهو 10 ألاف متفرج".

واكتسح الزمالك نظيره الصومالي بسباعية مقابل لا شيء في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

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في إفريقيا الزمالك ديكاداها

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