ميتشو يوقع على عقود تدريبه لـ الزمالك لمدة موسم.. وثنائي مصري في جهازه

وقع الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" على عقود تدريبه لـ الزمالك لمدة موسم، وذلك في حضور مجلس إدارة النادي.

وحضر ميتشو إلى القاهرة صباح يوم الأحد، قبل أن يُعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك في الساعات الأولى من يوم الاثنين إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وتواجد ميتشو مساء يوم الاثنين في مقر نادي الزمالك، ليوقع بشكل رسمي على عقود تدريبه للفارس الأبيض لمدة موسم.

وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، باصطحاب ميتشو لملعب تدريبات الفريق، قبل أن يقوم المدرب بمصافحة لاعبي الفريق الأول.

وانضم أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني الجديد لـ الزمالك.

ومن المنتظر أن يتولى أحمد عبد الرؤوف منصب المدرب المساعد، وعبد العزيز منصب المدرب.

أحمد عبد الرؤوف لاعب الزمالك ودجلة والداخلية السابق اعتزال العام الماضي وبدأ مشواره التدريبي في قطاع الناشئين في الزمالك.

بينما عمل أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني الأسبق لـ الزمالك تحت قيادة إيهاب جلال ثم خالد جلال في الفترة الأولى.

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

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