رسميا - الأهلي يعلن إعارة ناصر ماهر لـ سموحة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 20:53

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

ناصر ماهر - الأهلي - سيمبا

أعلن النادي الأهلي إعارة لاعبه ناصر ماهر لصفوف فريق سموحة السكندري لمدة موسم واحد فقط.

وأكد أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي أن إعارة ناصر ماهر لسموحة جاءت في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين بما يحقق الفائدة للطرفين.

ناصر ماهر البالغ من العمر 22 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق الشباب في الأهلي عام 2016.

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ثم انتقل لصفوف بتروجيت على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بعد ذلك انضم لصفوف سموحة في موسم 2017/2018 ليظهر بشكل مميز مع الفريق السكندري.

ومع سموحة لعب ناصر ماهر 37 مباراة سجل خلالهم هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ليقرر الأهلي عودة لاعبه الشاب مع بداية الموسم الماضي 2018/2019 بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

ولعب ناصر ماهر في الموسم الماضي مع الأهلي 36 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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