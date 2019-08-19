تحت أعين ميتشو.. الزمالك يفوز على جينيس برباعية وديا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 21:59

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - ديكاداها

حقق الزمالك فوزا وديا على فريق جينيس الرياضي برباعية دون رد، ضمن الاستعداد لمواجهة ديكاداها الصومالي السبت المقبل.

ويلعب الزمالك ضد ديكاداها الصومالي السبت المقبل في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وحضر المباراة المدير الفني الصربي الجديد للزمالك ميتشو ليشاهد اللقاء من أرض ملعب النادي في ميت عقبة.

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط سيطرة بيضاء.

وفي الشوط الثاني بدأ الأبيض في تسجيل أهدافه.

تقدم الزمالك في الدقيقة 47 بهدف سجله كريم بامبو، ثم أضاف محمد أوناجم الهدف الثاني في الدقيقة 53.

قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 57، واختتم الرباعية أحمد سيد زيزو في الدقيقة 85.

وكان الزمالك فاز على ديكاداها الصومالي في مباراة الذهاب بسباعية دون رد.

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