رد الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني القريب من التعاقد مع الزمالك على تقارير اتهامه بالتحرش الجنسي من صحيفة في جنوب إفريقيا.

وزعمت صحيفة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أن ميتشو تقدم باستقالته من تدريب أورلاندو، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي من عاملة في فندق.

وقال ميتشو لـFilGoal.com: "هكذا يريدون إيقافي عن القدوم إلى مصر، أنا صيد ثمين للصحافة مثل سمكة في بحر".

وأوضح "لست متهما بالتحرش، هذه أخبار كاذبة من صحيفة تريد جذب الانتباه عن خسارة أورلاندو بايرتس في الكأس ووضع اللوم علي في الخسارة".

وودع أورلاندو بايرتس بطولة كأس جنوب إفريقيا من ربع النهائي بعد الخسارة من هايلاندز بارك 1-0.

وجاءت خسارة أورلاندو بعد أقل من 24 ساعة من إعلان استقالة المدير الفني الصربي القريب من التعاقد مع الزمالك.

وأكمل ميتشو "هذه أخبار كاذبة تماما، وسأطلب من المحامين مقاضاة الصحيفة من أجل الحصول على تعويض كبير أنوي التبرع به للفقراء والحالات الإنسانية".

وواصل هجومه "لن أغفر ما حدث، والمحامي سيقوم بدوره في مقاضاة الصحيفة على هذا الخبر الكاذب ولا أحتاج الأموال التي سنحصل عليها كتعويض وستذهب كلها للتبرعات".

وسأل FilGoal.com ميتشو، هل يعتقد أن هذه الأخبار قد تؤثر على مفاوضاته مع الزمالك؟

أجاب المدرب الصربي "الأمر يعود للزمالك، أنا أحترم النادي".

مسيرة ميتشو انتهت مع أورلاندو بايرتس، ويستعد للقدوم إلى مصر يوم الأحد المقبل من أجل توقيع عقود تدريبه لـ الزمالك، وفقا لما علمه FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده رئيس الزمالك.

وقال رئيس مجلس إدارة الزمالك في الساعات الأولى من يوم السبت: " "تم الانتهاء من ملف المدرب الجديد لـ الزمالك. الاختيار هو ميتشو". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

اقرأ أيضا:

الثالثة.. بيراميدز يُسقط الأهلي ويكتب ما لم يحدث له منذ 46 عاما

بالفيديو - التعثر الأول لبطل إنجلترا.. الـVAR ينقذ صديقه توتنام ويقتل جوارديولا وسيتي للمرة الثانية

خبر في الجول – ميتشو يطير من جنوب إفريقيا لإتمام الاتفاق مع الزمالك

يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال

بالفيديو – رسالة مبكرة بقيادة بنزيمة.. ريال مدريد "المنقوص" يضرب سيلتا فيجو بثلاثية