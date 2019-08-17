بالفيديو - التعثر الأول لبطل إنجلترا.. الـVAR ينقذ صديقه توتنام ويقتل جوارديولا وسيتي للمرة الثانية

الفيديو وتوتنام أصدقاء ضد مانشستر سيتي وجوارديولا. هذا هو العنوان الأبرز للمباراة.

وللمرة الثانية خلال شهور قليلة تنقذ تقنية التحكيم بالفيديو VAR فريق توتنام أمام مانشستر سيتي وتنصره على مدربه جوسيب جوارديولا.

هدف في الوقت بدلا من الضائع منح مانشستر سيتي الفوز على توتنام وبعد احتفال الجميع بحصد النقاط الثلاث من المباراة أشار الحكم إلى إلغاء الهدف بعد العودة للإعادة بالفيديو بداعي لمس الكرة يد لابورت مدافع سيتي.

ليخرج توتنام متعادلا مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل السماوي.

لقطة تكررت قبل عدة شهور بكل تفاصيلها مع مانشستر سيتي أمام توتنام عندما سجل أجويرو هدف تأهل السماوي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الوقت بدلا من الضائع أمام السبيرز.

قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي تسلل المهاجم الأرجنتيني بعد العودة للفيديو لتنتهي آمال جوارديولا في البطولة.

والآن تكررت الحادثة مرة أخرى مع مانشستر سيتي وفقد فريق جوارديولا نقطتين هامتين في بداية مشوار الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

سجل هدفي مانشستر سيتي رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو بينما سجل لتوتنام كل من إريك لاميلا ولوكاس مورا.

بدأ هجوم مانشستر سيتي مبكرا على مرمى توتنام وانطلق الظهير الأيمن كايل ووكر مخترقا الدفاع ثم أرسل عرضية قابلها رحيم سترلينج بتسديدة أبعدها الدفاع لركنية.

وطالب مانشستر سيتي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعدما أمسك لاميلا بلاعب السماوي رودريجو خلال تنفيذ ركلة ركنية لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وأسفر الضغط أخيرا عن هدف أول لمانشستر سيتي في الدقيقة 20 بقدم رحيم سترلينج بعد عرضية مميزة من دي بروين.

ورفع رحيم سترلينج رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 4 أهداف بعدما سجل "هاتريك" في المباراة الأولى ضد وست هام يونايتد.

لكن الرد من توتنام جاء سريعا واستطاع الأرجنتيني إريك لاميلا أن يسجل التعادل بعد 5 دقائق من تقدم سيتي بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يمين إيدرسون حارس سيتي.

وعاد سيتي للضغط والهجوم بقوة مرة أخرى ونجح سيرجيو أجويرو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تمريرة عرضية رائعة من المتألق كيفين دي بروين.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني كانت الأفضلية أيضا لمانشستر سيتي وأهدر بيرناردو سيلفا فرصة سهلة لإحراز الهدف الثالث.

وأجرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام التغيير الأول بنزول لوكاس مورا بدلا هاري وينكس.

وعلى عكس سير اللعب حصل توتنام على ركلة ركنية نفذها لاميلا وقابلها لوكاس مورا البديل بضربة رأسية مسجلا التعادل لفريقه بعد مشاركته في المباراة بـ19 ثانية فقط.

وجاء الدور على جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في إجراء التغييرات ليدفع بالمهاجم البرازيلي جابريال خيسوس بدلا من أجويرو في الدقيقة 65.

وأثناء خروجه من الملعب نشبت مشادة حادة بين أجويرو وجوارديولا بسبب اعتراض المهاجم الأرجنتيني على تغييره.

واستمر الهجوم القوي لمانشستر سيتي في محاولات إحراز الهدف الثاني ودفع جوارديولا بالثاني دافيد سيلفا ورياض محرز بدلا من رودري وبيرناردو سيلفا.

في المقابل شارك الوافد الجديد لصفوف توتنام جيوفاني لو سيلسو بدلا من لاميلا.

وواصل مانشستر سيتي محاولاته لإحراز هدف الفوز لكن دون فائدة لتنتهي المباراة بالتعادل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط بينما يتصدر الترتيب ليفربول وأرسنال برصيد 6 نقاط لكلاهما.

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