كما انفرد في الجول - رئيس الزمالك يعلنها: ميتشو مديرا فنيا للفريق.. ويعاونه طارق يحيى

السبت، 17 أغسطس 2019 - 02:06

كتب : FilGoal

ميتشو

كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق، رئيس مجلس إدارة الزمالك يعلن تولي الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" مسؤولية قيادة الفارس الأبيض.

وقال رئيس الزمالك: "تم الانتهاء من ملف المدرب الجديد لـ الزمالك. الاختيار هو ميتشو".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "ميتشو كان الاختيار رقم 1 للجنة اختيار المدرب الجديد في الزمالك".

أخبار متعلقة

الكشف عن - كواليس مفاوضات الزمالك مع فيريرا.. "رد مُبهر" وأسباب عدم قدومه خبر في الجول – ميتشو يصل مصر يوم الأحد لتوقيع عقود تدريب الزمالك رسميا – ميتشو يستقيل من تدريب أورلاندو مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية ومحب كرويف

وواصل "طارق يحيى سيكون المدرب المساعد لـ ميتشو، إلى جانب تواجد أيمن عبد العزيز كمنسق عام للفريق مع استمرار أمير مرتضى بشكل طبيعي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك لاتفاقه على كافة الأمور مع الصربي ميتشو الذي قدم استقالته اليوم الجمعة من تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، من أجل القدوم للقلعة البيضاء.

مسيرة ميتشو انتهت مع أورلاندو بايرتس، ويستعد للقدوم إلى مصر يوم الأحد المقبل من أجل توقيع عقود تدريبه لـ الزمالك، وفقا لما علمه FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتحدث رئيس إدارة الزمالك عن "خدعة" إعلان اسم الصربي أليكساندر ستانويفيتش كمدير فني جديد للفريق في وقت سابق.

وأشار رئيس الزمالك: "ستانويفيتش ليس هو المدرب الجديد لـ الزمالك. كنت أخدع الجميع".

وأوضح "إعلان اسم ستانويفيتش كان لكشف المتربصين بنادي الزمالك ومن يسب ويقلل من النادي. وكشفتهم أمام الجميع".

وأتم "ستانويفيتش كان خدعة وكمين مني ضد المتربصين".

FilGoal.com تحدث مع ستانويفيتش في وقت سابق عقب إعلان اسمه كمدير فني جديد لـ الزمالك، ليعلن عدم إخباره بأي شيء. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا - مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية ومحب كرويف

طالع أيضا

خبر في الجول – ميتشو يصل مصر يوم الأحد لتوقيع عقود تدريب الزمالك

بايرن يعلن اقترابه من ضم كوتينيو.. والكشف عن تفاصيل الصفقة

يعادل الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.. مُتعة الزمالك تدمر ديكاداها 7-0

الأهلي لـ في الجول: باسم علي يقترب من الجونة.. الصفقة في المرحلة الأخيرة

بالفيديو – مقصية من الأحلام.. بلباو يدمر برشلونة في افتتاح الليجا

ميتشو مدرب الزمالك الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية و"الدفاع يبدأ من الهجوم" 2 ساعة | الدوري المصري
بعد إعلان رئيس الزمالك.. ميتشو لـ في الجول: أحزم حقائبي استعدادا للقدوم لـ مصر 2 ساعة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول - رئيس الزمالك يعلنها: ميتشو مديرا فنيا للفريق.. ويعاونه طارق يحيى 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم السبت 17-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز ومواجهات نارية 3 ساعة | أوروبا
الكشف عن - كواليس مفاوضات الزمالك مع فيريرا.. "رد مُبهر" وأسباب عدم قدومه 3 ساعة | مصر
أمير مرتضى: لن أصمت وسأحمي الزمالك.. ليس معنى كونك لاعبا سابقا إنك خبير 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك