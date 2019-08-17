كما انفرد في الجول - رئيس الزمالك يعلنها: ميتشو مديرا فنيا للفريق.. ويعاونه طارق يحيى

كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق، رئيس مجلس إدارة الزمالك يعلن تولي الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" مسؤولية قيادة الفارس الأبيض.

وقال رئيس الزمالك: "تم الانتهاء من ملف المدرب الجديد لـ الزمالك. الاختيار هو ميتشو".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "ميتشو كان الاختيار رقم 1 للجنة اختيار المدرب الجديد في الزمالك".

وواصل "طارق يحيى سيكون المدرب المساعد لـ ميتشو، إلى جانب تواجد أيمن عبد العزيز كمنسق عام للفريق مع استمرار أمير مرتضى بشكل طبيعي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك لاتفاقه على كافة الأمور مع الصربي ميتشو الذي قدم استقالته اليوم الجمعة من تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، من أجل القدوم للقلعة البيضاء.

مسيرة ميتشو انتهت مع أورلاندو بايرتس، ويستعد للقدوم إلى مصر يوم الأحد المقبل من أجل توقيع عقود تدريبه لـ الزمالك، وفقا لما علمه FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتحدث رئيس إدارة الزمالك عن "خدعة" إعلان اسم الصربي أليكساندر ستانويفيتش كمدير فني جديد للفريق في وقت سابق.

وأشار رئيس الزمالك: "ستانويفيتش ليس هو المدرب الجديد لـ الزمالك. كنت أخدع الجميع".

وأوضح "إعلان اسم ستانويفيتش كان لكشف المتربصين بنادي الزمالك ومن يسب ويقلل من النادي. وكشفتهم أمام الجميع".

وأتم "ستانويفيتش كان خدعة وكمين مني ضد المتربصين".

FilGoal.com تحدث مع ستانويفيتش في وقت سابق عقب إعلان اسمه كمدير فني جديد لـ الزمالك، ليعلن عدم إخباره بأي شيء. (طالع التفاصيل)

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